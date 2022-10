Người đàn ông khỏe nhất thế giới ăn gì trong một ngày

Ngoài việc ăn gấp 6 lần lượng calo của người bình thường, Brian Shaw còn phải ăn lượng thịt, cơm khổng lồ.

Nhu cầu calo hàng ngày của một người thay đổi tùy theo giới tính và tuổi tác, dù không quá khác biệt. Nó dao động từ 2.000 đến 2.600 calo mỗi ngày. Brian Shaw, 40 tuổi, vận động viên chuyên nghiệp người Mỹ, được xem một trong những vận động viên khỏe nhất mọi thời đại. Mỗi ngày, lượng calo mà Brian nạp vào gấp 4 lần người bình thường.

Theo Brian Shaw, chế độ ăn này được một chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt xây dựng với mục tiêu giúp ông khỏe nhất có thể. Trong khi nhiều người ngưỡng mộ ông có thể ăn mọi thứ, không giới hạn calo một ngày thì Brian chia sẻ việc ăn trở thành thứ khó khăn nhất. Bởi ông phải ăn "liên tục và bạn không bao giờ dừng lại”.

Calo của người bình thường không đủ cho một bữa

Theo Eat this, Not that, số calo trung bình một người ăn một ngày thậm chí không đủ cho Brian Shaw ăn một bữa. Lượng đồ ăn Brian nạp vào cơ thể để phục vụ cuộc sống hàng ngày, gồm cả thi đấu, trong đó lớn nhất là cuộc thi Người đàn ông khỏe nhất thế giới. Ông đã chiến thắng 4 lần.

Các vòng thi gồm nhiều bài tập về sức mạnh như nâng viên đá Atlas nặng 158,76 kg, chịu lực ép từ vật nặng hơn 378 kg, kéo xe buýt, xe cứu hỏa và máy bay. Ông Brian Shaw phải dành nhiều thời gian tập thể dục và rèn luyện xây dựng khối cơ.

Ông cũng ăn rất nhiều thức ăn hàng ngày, giúp cân nặng duy trì ở mức 181 kg. Mỗi ngày, Brian có thể đốt đến hàng nghìn calo nên phải đảm bảo đủ protein xây dựng cơ bắp.

Brian Shaw - người đàn ông khỏe nhất thế giới. Ảnh: SBD World's Strongest Man/Facebook.

Số lượng thức gấp 4 lần người khác

Với người đàn ông khỏe nhất thế giới, điều này không vui vẻ là mấy. Với ông, một trong những việc khó nhất để trở thành Người đàn ông khỏe nhất hành tinh là việc ăn uống. Ông phải ăn đủ 8.000 calo mỗi ngày khi bước vào giai đoạn luyện tập. Đến giai đoạn nước rút, Brain thậm chí phải ăn đến khoảng 10.000-11.000 calo/ngày.

Khi tập luyện cho thử thách sức mạnh, lựa chọn thức ăn đầu tiên là thịt. "Hàng ngày, trong một bữa ăn nhất định, tôi có thể phải ăn 0,5 kg thịt. Rất nhiều phép đo tôi thực hiện sau khi nấu ăn. Đó thực sự là một lượng thức ăn khổng lồ, bạn có thể phải vài giờ lại ăn một lần. Theo tôi, với một vận động viên cơ bắp, thịt đỏ luôn mang lại giá trị tốt nhất".

Bữa sáng là bữa duy nhất mà Brian không ăn thịt. Theo Men's Health, bữa sáng của nam vận động viên này là 8 quả trứng, 2 chén cơm, nước cam cùng rau bina. Khẩu phần ăn còn lại trong ngày dành cho thịt. Với một số bữa ăn chính, ông thêm táo Honeycrisp, quả mâm xôi và quả việt quất. Cơm và rất nhiều cơm là món luôn phải có. Đôi khi, ông ăn thêm salad rau bina.

Brian Show ăn 7 bữa một ngày, lượng calo gấp 6 lần người bình thường. Ảnh: Insider.

Xay nhuyễn mọi thứ có thể

Việc nạp lượng calo khổng lồ khiến Brian khó có thể nhai toàn bộ. Vì vậy, người đàn ông khỏe nhất hành tinh lựa chọn cách là xay toàn bộ 7 bữa ăn và nhiều chất bổ sung. Các bữa ăn này xen kẽ thời điểm tập luyện trong ngày.

"Với tôi, việc ăn uống phần khó nhất là nhai và nuốt được tất cả. Tôi thích đi bộ đến phòng tập thể dục mỗi ngày, tôi thích tập luyện. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Việc ăn uống bắt đầu từ khi tôi thức dậy vào buổi sáng cho đến khi tôi đi ngủ vào buổi tối", Brian nói thêm.

Đôi khi, người đàn ông này cho phép mình "ăn gian" ngay trong lúc tập luyện. Món ăn yêu thích cho "cheatday" của Brian là bánh pho mát. Ông làm việc với một chuyên gia dinh dưỡng. Người này sẽ đưa lời khuyên, "lập trình các bữa ăn gian lận" trong quá trình tập luyện và ăn kiêng khắc nghiệt của Brian Shaw.

Ông chia sẻ được ăn các món yêu thích, việc ăn uống thỉnh thoảng mang lại niềm vui. Nhưng ngay cả như thế, cách ăn của Brian cũng khác người bình thường. Ông ăn 4 miếng bánh pho mát cùng một lúc!

Ngoài lượng calo trung bình cao gấp 6 lần so với một nam giới bình thường, Brian Shaw còn tiêu thụ 705 g protein, 1.402 g carbs và 399 g chất béo. Điều đó cũng góp phần giúp ông nâng được hơn 500 kg - kỷ lục của Brian.

“Tôi chỉ đang ăn để trở thành người khỏe nhất hành tinh”, ông nói.