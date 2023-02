Người đàn ông giết nhầm 'người tình' của vợ

Nghĩ vợ có quan hệ tình cảm với bảo vệ nhà máy, Dần thủ sẵn con dao trong người rồi tìm đến nơi "người tình" của vợ làm việc và lao vào tấn công người thủ kho vì nhầm lẫn.

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm Trần Văn Dần (SN 1962) trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, về tội Giết người. Dần cũng chính là kẻ đã trốn nã suốt 31 năm và mới bị bắt về quy án.

Trước đó, vào khoảng 13h30, ngày 12/8/1991, nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với bảo vệ nhà máy nước trên địa bàn nên rất ấm ức. Sau khi nhậu với bạn, Dần ấp ủ kế hoạch dằn mặt “người tình” của vợ.

Nghĩ là làm, Dần vào chợ mua một con dao, rồi đi về hướng xí nghiệp. Đến nơi, Dần nhìn thấy ông T.X.Q. (SN 1966) thủ kho vật tư của nhà máy nước đang nghỉ trưa trên giường bảo vệ. Do không biết mặt người bảo vệ nên Dần nghĩ ông Q. là người tình của vợ mình nên đã lao vào dùng dao đâm xuống ngực ông Q.

Trần Văn Dần trong phiên xét xử.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên ông Q. đã tử vong. Gây án xong, Dần bắt xe đi Đắk Lắk và đến vùng đất đang khai hoang thuộc huyện Cư Kuin để làm thuê, mua đất, dựng nhà sống.

Để tránh sự truy lùng của công an, Dần đã đổi tên thành Trần Duy Dần. Đến năm 1992, Dần quay về địa phương đưa vợ cùng các con vào sống cùng. Đến ngày 10/10/2022, Dần bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ theo quyết định truy nã.

Trong phiên xét xử, Dần thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này khai nhận, do không biết mặt người đàn ông được cho là “người tình” của vợ nên đã tấn công phải ông Q. Dần cũng cho biết chỉ có ý định dằn mặt “người tình” của vợ thôi chứ không có ý định giết người mà do say quá nên không làm chủ được bản thân.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Dần 17 năm tù về tội Giết người.