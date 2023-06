Người đàn ông giả đơn thân lừa tình nhiều phụ nữ ở Hà Nội

Mặc dù đã có vợ và con, Tống An San tự vẽ ra cho mình bản lý lịch chưa vợ, có công ty, là con nuôi để lừa những người phụ nữ nhẹ dạ cả tình lẫn tiền.

Chiều 7/6, Công an TP Hà Nội cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nghi can Tống Anh San (SN 1979, ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm bị cơ quan công an bắt tạm giam. Ảnh: CACC.

Công an xác định khoảng thời gian 2015-2022, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tống Anh San là người liên quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận đã có vợ và con, nhưng lập tài khoản có tên “TuanKiet” lên trang mạng xã hội “ehenho.com” và một số trang mạng làm quen, hẹn hò của những người độc thân giới thiệu bản thân đang làm việc ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhà ở Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nghi can San tự vẽ ra hoàn cảnh, gia đình có bố, mẹ nghỉ hưu, chị gái dạy tiếng Anh, anh trai dạy Toán đều đã có gia đình.

Sau khi làm quen, nghi can đề nghị bị hại cho số điện thoại, xin hẹn gặp gỡ trực tiếp cùng ngồi ăn, uống để biết về nhau.

Khi gặp gỡ, nghi can San nói dối là chưa kết hôn, ngoài việc làm Nhà nước, nghi can còn kinh doanh điện lạnh, có công ty kinh doanh điện tử. Để cho các phụ nữ thương cảm hoàn cảnh. San còn nói bản thân là con nuôi, bị bố mẹ đẻ bỏ rơi từ nhỏ, từ nhỏ phấn đấu học hành, đi làm hỗ trợ nuôi các anh chị, nên nhiều tuổi vẫn chưa lập gia đình, mong muốn làm quen là để tìm hiểu lập gia đình. Những người phụ nữ mà nghi can San quen nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Khi thấy các phụ nữ tin tưởng mình, nghi phạm San nói dối công ty đang có lô hàng điện tử nhập về bị lực lượng hải quan cửa khẩu thu giữ, cần tiền để lấy lô hàng ra và hỏi vay tiền hoặc nhờ vay lãi hộ. Khách đặt mua trước, nên chỉ cần lấy được hàng ra đem về Hà Nội là có thể bán được ngay và có tiền trả.

Do tin tưởng nghi phạm, những phụ nữ này đã bỏ tiền cá nhân, vay mượn tiền của người khác để đưa cho San. Chủ yếu San nhận tiền mặt để tránh bị phát hiện.

Do đang quan hệ tình cảm với San, một số phụ nữ không yêu cầu nghi can phải viết giấy tờ làm bằng chứng. Khi thấy các phụ nữ không thể đưa tiền nữa, San lấy lý do gặp khó khăn để chia tay, trốn tránh việc trả tiền.

Khi bị gọi điện thoại đòi tiền, San tỏ vẻ bực dọc vì đang căng thẳng khi gặp khó khăn, chửi bới thô tục, thậm chí đe dọa, cho người tìm đánh những phụ nữ và gia đình họ.