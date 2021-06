Người đàn ông dương tính với nCoV sau khi trốn về nước

Sau khi sang Campuchia bán cá, anh T. trốn dưới ghe máy để tìm cách về Việt Nam. Khi xác định người này nhiễm nCoV, cơ quan chức năng đã truy vết được 17 F1.

Chiều 19/6, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết CDC tỉnh đã xác định anh T.V.T. (29 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú) dương tính với nCoV. Anh này đã được cơ quan chức năng đưa vào Trung tâm Y tế huyện An Phú cách ly điều trị bệnh.

Theo ông Phước, ngành y tế đã truy vết được 17 F1 và 40 F2. Trong đó, 16 người tiếp xúc với anh T. được cách ly tập trung tại thị trấn An Phú; một người sống ở huyện Chợ Mới (An Giang) đang được truy vết, xử lý.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện An Phú xác định anh T. theo ghe chở cá bỏ mối ở Campuchia từ đầu năm đến nay. Chiều 17/6, người này về Việt Nam, đến khu vực đồn Biên phòng Long Bình để được phun khử khuẩn.

Anh T. sau đó xin về Việt Nam để điều trị bệnh nhưng không được chủ đồng ý nên đã trốn dưới ghe để về xã Phú Hữu. Tối 17/6, T. mượn xe máy của chủ ghe để về nhà thăm vợ, con thì bị công an địa phương phát hiện.

Tại khu cách ly tập trung thị trấn An Phú, anh T. được lấy mẫu test nhanh cho kết quả âm tính nCoV. Sáng 18/6, Trung tâm Y tế huyện An Phú lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, có kết quả dương tính nCoV vào tối cùng ngày.