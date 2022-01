Người đàn ông được nể trọng trong giới thời trang

Từng là nạn nhân của lạm dụng tình dục và phân biệt chủng tộc, André Leon Talley trở thành người được nể trọng trong giới thời trang trước khi qua đời.

“Thế giới thời trang mất đi một ông trùm. Di sản của ông vẫn còn mãi" là lời tạm biệt của HFMetGala dành André Leon Talley - nhà báo thời trang có ảnh hưởng và là cựu tổng biên tập tạp chí Vogue - qua đời ở tuổi 73 vào sáng 19/1 (giờ Hà Nội).

Talley được The New Yorker gọi là “người duy nhất” bởi ông là biên tập viên da màu hiếm hoi đứng đầu lĩnh vực mà người da trắng vốn chiếm ưu thế hơn. Người đàn ông cao 6 feet 6 inch (1,98 m) này không thể trộn lẫn với ai khi luôn mặc áo choàng, găng tay và mũ đội đầu vương giả.

Trong sự nghiệp kéo dài 6 thập kỷ, Talley được biết đến với những bình luận hay ho, bảo vệ sự đa dạng trên sàn diễn và hậu trường của thế giới thời trang. Đối với Talley, thời trang vừa là nguồn cảm hứng, vừa là sự ngụy trang để chống lại những tệ nạn phân biệt chủng tộc, lạm dụng tình dục ông đã trải qua.

Mối duyên không dứt với “Vogue”

Talley trải qua thời thơ ấu của mình ở Durham (Bắc Carolina, Mỹ) - nơi ông được bà ngoại nuôi dưỡng trong những năm 1950 và 1960. Bị bắt nạt trong khu phố vì mang làn da màu, Talley tìm thấy niềm an ủi qua các tạp chí thời trang, bao gồm cả Vogue. Vượt qua khuôn viên đại học để mua cuốn tạp chí, ông thậm chí từng bị bạn bè ném đá, Talley kể với The Guardian.

“Vogue là sở thích của tôi. Không ai trong gia đình có một cuốn tạp chí này trong nhà cho đến khi tôi làm như vậy”, ông nói.

Talley lớn lên trong gia đình không có ai đam mê thời trang. Ảnh: HFM.

Sự nghiệp của ông trong lĩnh vực thời trang bắt đầu từ việc thực tập cho cựu biên tập viên Vogue - Diana Vreeland - tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan vào năm 1974. Sau đó, ông viết cho các ấn phẩm W và New York Times, nhưng chính tạp chí Vogue mới là nơi giúp tên tuổi Talley vươn xa. Ông trở thành giám đốc tin tức của tạp chí, rồi giám đốc sáng tạo cho đến năm 1995, ông rời đi. Talley trở lại tạp chí 3 năm sau đó và làm tổng biên tập cho đến năm 2013.

Anna Wintour và Talley từng rất thân thiết, tạo thành đội ngũ lãnh đạo đáng gờm tại Vogue. Vai trò quyền lực trong ngành đã mở đường cho Talley ủng hộ nhiều nhà thiết kế da màu và thúc đẩy sự đa dạng trên sàn catwalk. Trong giai đoạn cuối của sự nghiệp, Talley đã ủng hộ nhà thiết kế Jason Wu và Rachel Roy.

Tình bạn “hợp rồi tan” với Anna Wintour

“Tôi sẽ không ở lại Vogue lâu như vậy nếu không có Anna ở đó. Bà ấy là đồng minh lớn nhất của tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Wintour với mái tóc xù. Bà ấy đã để tóc bob từ khi 20 tuổi và chưa từng buộc ra sau, thậm chí lúc đi chơi quần vợt”, Talley thổ lộ.

Một đồng nghiệp của Talley từng nói rằng: “Anna và André là những người bạn tốt. Đây là người đàn ông duy nhất có thể nhìn thấy Anna trong bộ đồ lót của mình”.

Anna Wintour và Talley là đôi bạn nổi tiếng trong giới thời trang. Ảnh: Pagesix, Business Insider.

Mối quan hệ của cả hai đã nhận được sự quan tâm trong giới thời trang lẫn bên ngoài. Nhưng tình bạn thân này không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Sóng gió nổ ra khi Talley cho biết Wintour đã cùng nhà thiết kế Oscar de la Renta dàn dựng kế hoạch để ông giảm cân, đưa ông đến Trung tâm Thể dục & Ăn kiêng Duke với chi phí của Condé Nast. Trong các cuộc phỏng vấn, ông cho biết mình đã đau khổ vật lộn với cân nặng sau cái chết của bà ngoại vào năm 1989.

Tiếp đó, vào năm 2018, Talley bất ngờ bị Wintour loại khỏi vai trò người phỏng vấn trên thảm đỏ Met Gala. Liza Koshy – một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội – là người thay thế ông khi đó. Ông cho rằng lý do mình bị loại là tuổi tác. “Tôi biết rằng bà ấy không bao giờ thích người béo”, ông từng thẳng thắn nói về Wintour.

Trong một cuộc nói chuyện với nhà báo Tamron Hall vào giữa năm 2021, ông cũng đề cập đến mối quan hệ đầy sóng gió của mình với Anna Wintour.

Tuy nhiên, sau tất cả, ông lại ngậm ngùi: “Trong tình bạn kéo dài hơn 4 thập kỷ, trải qua đại dịch, tôi đã nghĩ rất nhiều về Anna Wintour. Tôi thậm chí có những giấc mơ về bà ấy và chúng không phải là ác mộng. Tình bạn của chúng tôi hơi phức tạp và có phần hiếu chiến. Chúng tôi từng có ký ức không vui về nhau nhưng rồi cũng biết cách điều hướng trở lại. Tôi mong đến ngày Anna Wintour gọi và nói: Cuối tuần hãy đến nhà tôi ở Bellport".

Không chỉ là nhà báo thời trang

Tiếng vang của André Leon Talley không chỉ dừng lại ở việc viết bài về lĩnh vực thời trang. Ông đã hỗ trợ phần trang phục cho Michelle Obama khi bà còn là đệ nhất phu nhân, là cố vấn và bạn của nhà thiết kế Oscar de la Renta. Ông cũng trở thành người cố vấn cho siêu mẫu Naomi Campbell. Talley đã chọn Campbell vào vai Scarlett O'Hara trong một cảnh quay cho Vanity Fair.

Ông nổi tiếng với thế hệ mới sau khi làm giám khảo chương trình America's Next Top Model trong mùa 2010, 2011 cùng với Tyra Banks và nhiếp ảnh gia Nigel Barker. Ông cũng đóng vai khách mời trong Sex and the City và Empire, xuất hiện trong các bộ phim tài liệu thời trang The September Issue, Valentino: The Last Emperor.

Trong những năm gần đây, với tư cách là người đóng góp cho Air Mail, Talley đã viết về các chủ đề như tiểu sử của Lagerfeld và một cuốn sách gồm những bức ảnh về quãng thời gian John Galliano tại Dior.

Những năm cuối của cuộc đời, ông tập trung vào việc viết sách. Ảnh: Duche The Dector.

Năm 2020, Talley phát hành một cuốn hồi ký bán chạy nhất - The Chiffon Trenches. Đây là sự thành công nối tiếp cuốn hồi ký đầu tiên của ông là ALT, được phát hành vào năm 2003. Chính trong cuốn sách này, ông đã dành những lời chỉ trích nặng đối với Wintour. Ngoài ra, nó cũng là cuốn sách kể lại sự nổi lên của ông trong thế giới thời trang, sự phân biệt chủng tộc ông đã gặp phải.

Khi được hỏi: Liệu ông có hạnh phúc hơn khi làm việc bên ngoài lĩnh vực thời trang? Talley đã nói không. “Câu chuyện của tôi cũng giống cổ tích. Và trong mỗi câu chuyện cổ tích đều có cái ác và bóng tối”, ông nói.

Sự ra đi của Talley sau quãng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật là niềm hối tiếc lớn cho những người yêu thời trang. Nhưng trên hết, ông đã luôn truyền cảm hứng tích cực cho mọi người khi vượt qua nhiều biến cố trong cuộc sống, từng là cậu bé bị bắt nạt vì màu da. Như cách ông biết nhiều người bạn bàn tán về cân nặng của mình nhưng đã bỏ ngoài tai và thấy tôn trọng cơ thể mình hơn.

Tạm biệt biên tập viên vĩ đại cuối cùng có một cảm nhận đáng kinh ngạc về lịch sử thời trang. Đó là cách nhà thiết kế Tom Ford nói về André Leon Talley.