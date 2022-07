Người đàn ông được mời lên làm việc sau vụ bị tố hành hung bác sĩ

Người đàn ông bị tố hành hung bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã bị Công an quận Bình Thạnh mời lên làm việc, lấy lời khai.

Liên quan đến vụ bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM tố bị người nhà bệnh nhân hành hung, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã mời người có liên quan lên làm việc. Cảnh sát đang lấy lời khai người này để làm rõ hành vi, chưa tiết lộ danh tính.

Trước đó, đại diện Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TP.HCM cho biết sự việc nhân viên y tế bị hành hung xảy ra vào tối 27/7. Khi đó, bé gái 10 tuổi bị hóc xương được chuyển đến khoa cấp cứu của bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ ghi nhận sinh hiệu bình thường, trẻ không khó thở, cảm thấy nuốt vướng và đau.

Thời điểm này, bác sĩ T. (người bị hành hung) dặn trẻ ngồi chờ và liên hệ bác sĩ tai mũi họng để can thiệp nội soi gắp xương cho bệnh nhi đồng thời dặn dò bệnh nhi và gia đình chờ khoảng 10 phút vì còn nhiều bệnh nhân còn cấp cứu.

Khoảng 5 phút sau, khi bác sĩ T. đang ngồi đọc kết quả kiểm tra hình ảnh cho bệnh nhân khác, thì bị người đàn ông xưng là bố của bệnh nhi hóc xương xông vào chửi mắng, không đồng ý chờ đợi thêm.

Dù bác sĩ T. đã giải thích tình trạng của bệnh nhi khá ổn và công đoạn nội soi cần chờ chuẩn bị, người đàn ông này đã đẩy bác sĩ vào tường, bóp cổ và quay clip. Sau đó, bảo vệ bệnh viện và công an địa phương đến can thiệp. Phía bệnh viện trình báo vụ việc với công an và Sở Y tế TP.HCM.