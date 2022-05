Người đàn ông đột tử khi cán đích ở New York

Một người đàn ông 30 tuổi gục ngã và tử vong sau khi băng qua vạch đích tại đường chạy bán marathon 2022 RBC Brooklyn Half tại thành phố New York, Mỹ, sáng 21/5.

Người phát ngôn cơ quan cứu hỏa New York Frank Dwyer cho biết người đàn ông được đưa đến một bệnh viện gần đó trước khi được xác nhận là đã qua đời. Giới chức thành phố chưa xác định nguyên nhân khiến người này gục ngã, ABC News đưa tin.

“Chúng tôi chia sẻ với gia đình và những người thân thiết với vận động viên”, bà Trina Singian, một người phát ngôn của ban tổ chức sự kiện, tuyên bố.

Quang cảnh cuộc đua hôm 21/5. Ảnh: New York Times.

Bà Singian cho biết các nhân viên y tế đã được bố trí từ vạch xuất phát tới đích đến của cuộc đua. Ban tổ chức cũng theo dõi điều kiện thời tiết trước và trong cuộc đua cùng với giới chức thành phố và các chuyên gia khí tượng.

Một cảnh báo nguy cơ đổ bệnh do nhiệt độ và độ ẩm cao được đưa ra tại New York tới 20h ngày 21/5. Tại quận Brooklyn, nơi xảy ra sự kiện, nhiệt độ vượt quá 80 độ F (khoảng 26,7 độ C) vào giữa trưa. Dù vậy, khi ca tử vong được công bố, nhiệt độ vẫn ở mức dưới 24 độ, theo New York Times.

Ngoài ca tử vong, 6 vận động viên khác tham gia cuộc đua cũng được đưa đến bệnh viện. Trong số đó, 3 người bị thương nặng nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng, trong khi 3 người khác chỉ bị thương nhẹ.

Đây cũng là trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận tại cuộc đua kể từ năm 2014, khi một người đàn ông 31 tuổi cũng gục ngã sau khi về đến vạch đích.