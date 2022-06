Người đàn ông định nhảy cầu vì thất nghiệp, không có tiền thuê nhà

Do cuộc sống quá khó khăn, người đàn ông 35 tuổi định nhảy cầu Sài Gòn tự tử, nhưng được CSGT khuyên nhủ, can ngăn.

Khoảng 9h30 ngày 12/6, tổ công tác Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông định tự tử trên cầu Sài Gòn.

CSGT khuyên người đàn ông từ bỏ ý định nhảy cầu. Ảnh: N.A.

Tổ công tác đến khu vực trên thì phát hiện người đàn ông tên L.X.C. (35 tuổi, ngụ quận 12) đang có ý định nhảy cầu.

CSGT đã tiếp cận khuyên nhủ, động viên tinh thần rồi đưa người này về trụ sở Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhờ hỗ trợ.

Tại trụ sở, ông C. cho biết đang thuê trọ sống cùng vợ và 2 con nhỏ ở quận 12. Do đang thất nghiệp, không có tiền thuê nhà, hoàn cảnh khó khăn nên có ý định nhảy cầu. Sau khi được CSGT động viên, ông C. đã từ bỏ ý định.

Trước đó, ngày 29/3, các chiến sĩ Trạm CSGT Tây Bắc cũng đã nhanh trí cứu một người phụ nữ có ý định nhảy cầu Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.