Người đàn ông đang thống trị phòng vé thế giới

Ngôi sao 33 tuổi vừa đạt được thành tích hiếm có trong lịch sử. Hai bộ phim mà anh đóng chính đều đang dẫn đầu phòng vé.

Ngày 6/3 (theo giờ Mỹ), Slash Film đưa tin nam tài tử Jonathan Majors đang vươn lên hàng ngũ ngôi sao nổi danh tại Hollywood. Cả hai phim mà anh đóng chính – Ant-Man and the Wasp: Quantumania và Creed III – hiện dẫn đầu doanh thu phòng vé toàn cầu.

Theo số liệu thống kê của Box Office Mojo, cuối tuần qua, Creed III là bộ phim ăn khách nhất tại rạp với doanh thu 58,4 triệu USD . Trong khi đó, Quantumania xếp ở vị trí thứ 2 với 12,8 triệu USD .

Một phản diện nguy hiểm trong MCU

Trước khi vào vai ác nhân chủ chốt trong Giai đoạn 5 của MCU, Jonathan Majors chỉ được biết tới trong một vài dự án nhỏ. Trải qua một tuổi thơ cơ cực, anh vô tình khám phá ra niềm đam mê điện ảnh và quyết định theo đuổi bộ môn nghệ thuật này. Với tài năng và thái độ nghiêm túc trong công việc, anh sớm lọt vào mắt xanh của một số đạo diễn nổi tiếng.

Majors chính thức gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel qua vai He Who Remains trong series Loki. Loạt phim này nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích. Đặc biệt, nó đã trở thành bàn đạp để Marvel ra mắt Kang the Conqueror - phản diện chính trong Saga Đa vũ trụ. Việc đảm nhiệm vai diễn này là áp lực đè nặng lên vai Jonathan Majors. Anh trước đó chưa từng tham gia dự án nào liên quan tới Marvel. Đặc biệt, nhân vật anh đóng được đem ra so sánh với Thanos – phản diện được fan Marvel yêu thích nồng nhiệt.

Diễn xuất của Jonathan Majors là điểm sáng trong Quantumania. Ảnh: Marvel Studios.

Bom tấn Ant-man and the Wasp: Quantumania khởi chiếu vào ngày 17/2 trong sự mong đợi của đông đảo khán giả. Phần 3 của series về Người Kiến nhanh chóng dẫn đầu phòng vé toàn cầu, gặt hái nhiều thành công về mặt thương mại ngay trong tuần đầu ra rạp. Các đơn vị quan sát phòng vé ghi nhận doanh thu Quantumania đạt hơn 100 triệu USD ngay trong tuần mở màn.

Dưới màn hóa thân của Jonathan Majors, nhân vật Kang the Conqueror được giới phê bình dành nhiều lời khen có cánh. Dẫu kịch bản phim bị đánh giá là an toàn tới tẻ nhạt, Kang vẫn tạo được thiện cảm với đông đảo người xem. Trong phim, Majors không có quá nhiều đất diễn. Tuy nhiên, những sắc thái anh thể nghiệm đã đem tới một phiên bản phản diện đầy ấn tượng. Anh được đánh giá là gương mặt “đo ni đóng giày” cho vai diễn với hình thể hoàn hảo và khí chất cao ngạo.

Màn trình diễn của Jonathan Majors, thậm chí còn lấn át cả Ant-Man và Wasp – hai siêu anh hùng, đồng thời là nhân vật chính của cả series.

Tính đến nay, sau 3 tuần ra mắt, Quantumania đã thu về hơn 420 triệu USD . Trong đó, 187 triệu USD đến từ phòng vé nội địa và 233 triệu USD từ thị trường quốc tế. Bộ phim dẫn đầu doanh thu phòng vé toàn cầu trong 2 tuần đầu tiên. Riêng cuối tuần qua, Quantumania “ngã ngựa” và bị đẩy xuống vị trí thứ 2, xếp sau Creed III.

Một võ sĩ “máu chiến” trong “Creed III”

Ngay sau khi tham gia bom tấn Ant-man 3, Jonathan Majors đã góp mặt trong một dự án mới của nhà MGM.

Khởi chiếu từ ngày 3/3, Creed III nối tiếp những sự kiện sau phần 2 ra mắt năm 2018. Chuyện phim xoay quanh Adonis "Donnie" Creed (Michael B. Jordan thủ vai), ngôi sao quyền anh đang ở thời kỳ phong độ đỉnh cao. Tuy nhiên, một người bạn thuở nhỏ của anh, đồng thời là tay đấm trứ danh - Damian "Dame" Anderson (Jonathan Majors thủ vai) tái xuất sau thời gian dài thụ án tù. Với tính khí nóng nảy, Anderson háo hức khẳng định bản thân trước Creed. Kể từ đó, cuộc đối đầu kịch liệt giữa hai võ sĩ nổ ra.

Màn nhập vai hoàn hảo của Jonathan Majors trong Creed III. Ảnh: Screen Rant.

Vào vai đối trọng của Creed, Anderson do Majors thủ vai được đánh giá là một nhân vật phức tạp. Không chỉ là một người bạn cũ, Anderson giờ còn là “kẻ thù” của Creed khi bước lên võ đài. Đối mặt với Anderson, Creed phải đặt tương lai sự nghiệp lên hàng đầu bởi đối thủ của anh là một kẻ “không còn gì để mất”.

Với cốt truyện không quá phức tạp nhưng nhiều phân cảnh hành động, đấm đá đã mắt, Creed III nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Đây là dự án ăn khách nhất cuối tuần qua với doanh thu lên tới 58,4 triệu USD , vượt xa vị trí thứ 2. Theo Box Office Mojo, doanh thu Creed III hiện đạt tới con số 101,5 triệu USD (chiều ngày 7/3 theo giờ Việt Nam). Trong đó, 43,1 triệu USD đến từ thị trường quốc tế.

Dễ thấy, thành tích mở màn của Creed III ấn tượng hơn hẳn hai phần phim trước. Phần đầu tiên chỉ đạt doanh thu 29 triệu USD trong tuần đầu công chiếu trong khi phần hai cũng chỉ dừng lại ở mức 35 triệu USD . Tuy nhiên, đây cũng là dự án tốn kém nhất trong series, với kinh phí lên tới 75 triệu USD .

Với thành tích này, Jonathan Majors nghiễm nhiên trở thành ngôi sao điện ảnh có tới 2 phim dẫn đầu phòng vé tại cùng thời điểm. Đây là một thành tích hiếm diễn viên nào đạt được trong lịch sử. “Jonathan là một ngôi sao thực thụ đang ở đỉnh cao sự nghiệp”, chuyên gia Andrew Housman của Slash Film đánh giá.

Hóa thân vào nhân vật không phải công việc dễ dãi

Majors chắc chắn không phải là yếu tố duy nhất tạo nên trong thành công của Quantumania và Creed III. Tuy nhiên, sự hiện diện của anh được cho là yếu tố “bảo chứng phòng vé” cho cả hai dự án điện ảnh. Kể từ khi khi xuất hiện trong tập cuối series Loki, gương mặt của Jonathan đã thu hút được nhiều sự chú ý. Ngoài ra, việc tích cực tham gia các chiến dịch tiếp thị rầm rộ trên toàn cầu cũng khiến cho mức độ nhận diện của tài tử tăng cao chóng mặt.

Không riêng ngoại hình "cơ bắp", diễn xuất nhập tâm cũng là thứ định hình tên tuổi của nam diễn viên. Ảnh: Jonathan Majors.

Dẫu vậy, thành công này cũng là do sự nghiêm túc trong việc nghiên cứu và thể nghiệm vai diễn của nam diễn viên. Trong cuộc phỏng vấn với Variety trước đó, Majors đã tiết lộ phải tuân thủ chế độ ăn kiêng và tập luyện khắc nghiệt để có vóc dáng phù hợp với vai diễn trong Creed III. Anh phải tiêu thụ một lượng calo khổng lồ mỗi ngày, tương đương với 6 bữa ăn lớn. Ngoài ra, anh cũng phải chấp nhận từ bỏ các món ăn yêu thích của mình.

Từng có cáo buộc rằng nam diễn viên đã sử dụng Steroid để có được hình thể vạm vỡ. Tuy nhiên, Majors đã bác bỏ điều này. Anh khẳng định thân hình của mình là kết quả của chế độ luyện tập cường độ cao và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

Kết quả, khán giả được chứng kiến một phiên bản Jonathan Majors đầy cuốn hút trên màn ảnh. Với chiều cao và thể hình vượt trội, sự xuất hiện của tài tử trong vai Kang the Conqueror hay Damian "Dame" Anderson đều thuyết phục một cách tuyệt đối.

Bên cạnh những nỗ lực cải thiện ngoại hình, diễn xuất cũng là yếu tố không thể bỏ qua khi nhắc tới Jonathan Majors. “Sự chuẩn bị tỉ mỉ mà anh dành cho mỗi vai diễn, nó giúp đào sâu vào nội tâm của nhân vật. Anh sử dụng chính sự đồng cảm trong tâm hồn để khắc họa nhân vật một cách độc đáo”, cây bút Jason Staham của tờ Wired viết.