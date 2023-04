Người đàn ông có nhiều tiền án lừa đảo xe ôm

Nguyễn Văn Hiếu (36 tuổi, ở An Giang) thuê người chở từ Tiền Giang đến An Giang, sau đó lừa lấy điện thoại và xe máy của nạn nhân.

Ngày 30/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiếu (36 tuổi, ở xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Hiếu có 3 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản. Ngày 16/3, Hiếu đến cầu Cái Lân, thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và điện thoại cho Trần Văn Bé Út Mười (48 tuổi, ở Đồng Tháp) thuê chở đến huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang với giá 500.000 đồng.

Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Ông Mười chở Hiếu đến khu vực xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, thì cả hai vào quán uống cà phê. Hiếu mượn điện thoại của ông Mười gọi cho bạn rồi cất giữ trong người. Hiếu sau đó giả vờ mượn xe máy của ông Mười để về nhà lấy tiền.

Mượn được xe, Hiếu lái đến xã Kiến An, huyện Chợ Mới và bán điện thoại của ông Mười được 500.000 đồng. Hiếu tiếp tục đến tỉnh Vĩnh Long, tìm nơi bán xe máy.

Ông Mười sau khi phát hiện bị lừa đảo đã đến trình báo cơ quan công an. Cảnh sát vào cuộc điều tra, phát hiện Hiếu đang tiếp tục lừa đảo một nạn nhân khác nên bắt giữ.