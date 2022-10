Người đàn ông chuyên cướp điện thoại, laptop ở Hải Phòng sa lưới

Đối tượng Vũ Văn Dũng liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp giật táo tợn tại Hải Phòng bị sa lưới.

Ngày 23/10, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt đối tượng Vũ Văn Dũng, SN 1981, ở tổ dân phố Trung Dũng, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng thời gian từ đầu tháng 10, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng liên tiếp nhận trình báo của các nạn nhân về việc bị cướp giật tài sản táo tợn. Trong những vụ cướp giật này, tài sản thiệt hại đều là laptop và điện thoại di động đời mới, đắt tiền.

Bằng các nghiệp vụ điều tra, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH Công an quận Lê Chân đã nhanh chóng xác định hung thủ gây ra các vụ cướp giật táo tợn trên là Vũ Văn Dũng.

Đối tượng Vũ Văn Dũng và chiếc xe tang vật vụ án.

Theo tài liệu xác minh, Dũng là đối tượng không có việc làm, thường hay sử dụng môtô đi lang thang trên nhiều tuyến đường thuộc quận Lê Chân, có biểu hiện nghi vấn cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản.

Ngày 21/10, Công an quận Lê Chân đã bắt giữ đối tượng Vũ Văn Dũng.

Qua đấu tranh xác định, Dũng chính là đối tượng trực tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các phường Đông Hải và Dư Hàng (quận Lê Chân) vào các ngày 7 và 12/10, một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Trại Cau ngày 21/10.

Tại cơ quan công an, Vũ Văn Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân tiếp tục đấu tranh mở rộng.