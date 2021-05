Người đàn ông chết bất thường tại bãi đất trống ở TP.HCM

Nhóm 5 người đàn ông đi xe máy vào bãi đất trống ở quận 12. Bốn người sau đó rời đi, riêng ông L. được người dân phát hiện đã tử vong.

Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ một người đàn ông tử vong bất thường tại bãi đất trống ở phường An Phú Đông.

Sáng 22/5, người dân đi ngang qua bãi đất trống ở đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12 (TP.HCM), thì thấy một người đàn ông nằm gục chết, cạnh đó là một số ly uống nước và vết máu.

Khu vực phát hiện người đàn ông tử vong bất thường. Ảnh: T.L.

Nhận tin báo, nhà chức trách vào cuộc điều tra, xác định nạn nhân tên là L. (37 tuổi, quê Trà Vinh), làm công nhân ở huyện Củ Chi.

Sau khi trích xuất camera an ninh, cảnh sát xác định tối 21/5, ông L. cùng 4 người khác đi trên 2 xe máy vào bãi đất trống trên. Bốn người sau đó rời đi, đến sáng thì người dân phát hiện thi thể ông L.