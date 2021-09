Người đàn ông chém vợ cũ rồi nhảy hồ tự tử

Ông Trung mang dao đến nhà vợ cũ chém tới tấp khiến người này phải nhập viện cấp cứu. Nghi phạm sau đó điều khiển xe máy đến hồ Tân An tự tử.

Chiều 8/9, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, đang điều tra nguyên nhân ông Trương Thái Trung (40 tuổi, ngụ thị trấn Phước An) chém vợ cũ bị thương rồi đến hồ Tân An tự tử.

Tối 7/9, ông Trung cầm dao đến nhà của vợ cũ là bà N.T.D. (38 tuổi, ngụ xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) để nói chuyện. Khi đến nhà vợ cũ, ông này tạt ca nước (nghi là axít) về phía bà D. rồi lao vào chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh.

Thi thể ông Trung được phát hiện tử vong dưới hồ. Ảnh: T.H.

Phát hiện ra sự việc, người thân đưa bà D. đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Còn ông Trung sau khi gây án đã chạy xe máy đến hồ Tân An tự tử.

Theo công an, ông Trung và vợ cũ có 2 con chung. Thời gian trước, người này đi làm ăn xa và mới về địa phương gần đây.