Người đàn ông cầm gương cho bạn gái trang điểm trên khán đài World Cup

Clip do tài khoản Twitter tên Gecko chia sẻ trên mạng xã hội hôm 9/12 nhanh chóng lan truyền, hiện nhận được hơn 7,5 triệu lượt xem và gần 14.000 lượt chia sẻ.

"Điều tuyệt nhất tôi từng xem ở World Cup tính đến giờ", người này chú thích đoạn video.

Trong clip dài 15 giây, cặp đôi ngồi ở khu vực cổ động viên tuyển Brazil. Chàng trai giơ cao chiếc điện thoại lên trước mặt cô gái đi cùng, để cô tận dụng camera điện thoại như chiếc gương trang điểm.

Trong khi cô gái chăm chú kẻ mắt, chàng trai giữ nguyên tư thế tay, tinh nghịch nháy mắt với một cổ động viên khác rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt "cam chịu" khi cô gái ngẩng mặt lên kiểm tra.

"Đó là nhiệm vụ của một người bạn trai", "Nhìn vẻ sợ hãi trên mặt anh ấy buồn cười quá", "Cảnh này giống như ở trong một chương trình thực tế vậy" hay "Cô ấy đang nhìn xuống nhưng vẫn cảm nhận được anh bạn bên cạnh không tập trung, đúng là giác quan thứ 6" là những bình luận thích thú của dân mạng.

Trong khi đó, nhiều người khác đoán rằng cặp đôi đã trải qua cảm giác không mấy vui vẻ khi trong trận đấu này, tuyển Brazil họ cổ vũ đã để thua Croatia, qua đó chính thức dừng chân tại World Cup 2022 ở vòng tứ kết.

Cụ thể, sau 120 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và phải phân định thắng thua nhờ loạt đá luân lưu. Ngay ở lượt đầu tiên, Livakovic đã phán đoán chính xác để cản phá cú đặt lòng của Rodrygo. Đến cú đá thứ 4, Marquinhos đưa bóng đi trúng cột khung thành. Loạt luân lưu kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về Croatia.

Sau trận đấu, ngôi sao tuyển Brazil Neymar cũng chia sẻ suy nghĩ về thất bại này trên trang cá nhân. Anh cho biết đã "chết lặng trong 10 phút và không thể ngừng khóc". Trước đó, các "vũ công Samba" được xem là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch.

Không phải lo sợ về sự an toàn khi ra ngoài vào đêm khuya hay nơi đông người, nhiều nữ cổ động viên cảm nhận được sự thoải mái khi đến quốc gia vùng Vịnh theo dõi các trận cầu.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.