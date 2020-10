Người đàn ông bị viêm tụy cấp, suy đa tạng do nghiện rượu

Bệnh nhân có tiền sử uống rượu nhiều năm, nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng, ăn uống, đi lại khó khăn.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực Nội, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), vừa cứu sống bệnh nhân P.M.C. (56 tuổi, địa chỉ tại Quảng Yên, Quảng Ninh).

Ông C. vào viện do đau quặn bụng 2 ngày, ăn uống, đi lại khó khăn. Sau 2 tiếng nhập viện, ông C. xuất hiện sốc, mệt nhiều, đau bụng, thở nhanh, nông, nổi vân tím toàn thân, vã mồ hôi, huyết áp tụt.

Sau 10 ngày, sức khỏe ông C. ổn định và đã được ra viện. Ảnh: BVCC.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa Tiêu hoá và Hồi sức. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn trên nền viêm tụy cấp có biến chứng suy đa tạng.

Tình trạng của người đàn ông này tiếp tục diễn tiến nặng. Bệnh nhân được các bác sĩ vận mạch, nâng huyết áp, điều trị tích cực.

Qua khai thác tiền sử, nam bệnh nhân có thói quen sử dụng rượu nhiều năm nay, trung bình mỗi ngày uống 500 ml. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này.

Các bác sĩ cho biết trường hợp viêm tụy cấp, sốc nhiễm khuẩn diễn tiến nhanh như ông C. rất ít gặp. Sốc do nhiễm khuẩn nhu mô tụy nặng thường xảy ra ở tuần thứ 3 kể từ khi bắt đầu có dấu hiệu bệnh. Tuy nhiên, trường hợp này đã diễn tiến ngay ở ngày thứ 2.

May mắn, sau một ngày được cấp cứu và điều trị tích cực, người bệnh đáp ứng tốt, qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân được chuyển đến khoa Nội tiêu hoá điều trị. Sau 10 ngày, sức khỏe ổn định nên ông C. được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần hạn chế sử dụng rượu bia. Những người có thói quen uống rượu bia cần cảnh giác với tình trạng viêm tụy cấp. Triệu chứng thường gặp của bệnh là đau bụng vùng thượng vị (không có ợ hơi, ợ chua).

Nếu tình trạng sốc diễn ra ngoài viện, không được cấp cứu, điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tổn thương đa tạng khó phục hồi, thậm chí tử vong.