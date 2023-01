Người đàn ông bị truy tìm nằm bất động, dao cắm vào ngực

Một người đàn ông bị Công an Bình Dương truy tìm do liên quan đến vụ án giết người đã được phát hiện nằm bất động trên đường, dao cắm sâu vào ngực.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương sáng 2/1 cho hay các bác sĩ vừa cấp cứu cho bệnh nhân Phùng Quốc Thống (SN 1973, quê Cà Mau) qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi sức khỏe.

Phùng Quốc Thống được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: T.T.

Thống là nghi can trong vụ án giết bà P.T.K.N. (SN 1976, quê An Giang) trong phòng trọ ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, ngày 27/12/2022. Sau đó, Thống bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm.

Sau khi bị truy tìm, đến tối 1/1, người dân phát hiện Thống nằm bất động trên đường thuộc phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, với con dao cắm sâu vào ngực trái, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thủng cơ hoành, màng tim, lách, tụy.

Trưa 27/12/2022, người dân trong dãy trọ ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, phát hiện bà N. tử vong trên nền phòng trọ, trên cổ có vết thương, bên cạnh là một con dao nghi là hung khí gây án.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định trước khi xảy ra vụ án bà N. sống chung với Phùng Quốc Thống, nhưng sau khi nạn nhân tử vong, Thống đã rời khỏi nơi cư trú.