Người đàn ông bị tổn thương tim do ngộ độc ma túy nước biển

Loại khí độc nghi đứng sau cái chết của 4 người ở TP.HCM

Gia đình 4 người sống ở TP Thủ Đức đã tử vong do tổn thương tạng và não nghiêm trọng dù phòng trọ không có sự tồn tại của lò than phát sinh khí CO.