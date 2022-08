Người đàn ông bị húc tới chết trong lễ hội 'đốt bò' ở Tây Ban Nha

Adrian Martínez Fernández, 24 tuổi, đã bị con bò đực húc tới chết ở thị trấn Vallada (Valencia, Tây Ban Nha) khi cặp sừng của nó đang rực cháy.

Trong một đoạn video về vụ việc xảy ra hôm 21/8, cặp sừng của con bò đang được đốt cháy như một phần trong truyền thống của lễ hội chạy đua với bò hàng năm ở Tây Ban Nha. Con bò này đã húc Martínez trước sự kinh hoàng của người xem, theo Telegraph.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện. Anh đã bị con bò húc vỡ lá lách, và đội ngũ y tế đã không thể làm gì để cứu sống anh.

Hình ảnh cho thấy Martínez đang bị con bò húc. Ảnh: Telegraph/Twitter.

Giới chức Vallada đã đình chỉ một lễ hội đấu bò, vốn dự kiến diễn ra sau đó cùng ngày và một lễ hội khác liên quan đến bò vào hôm 22/8.

Vào tháng 5, một người đàn ông 50 tuổi cũng đã thiệt mạng sau khi bị một con bò đực húc chết ở Carpio, Valladolid, miền Trung Tây Ban Nha. Sáu ngày sau, vào ngày 6/5, một người đàn ông 30 tuổi đã cũng bị thương và thiệt mạng sau khi bị húc tại một lễ hội bò tót ở Portaje, Caceres, miền Tây nước này.

“Các quy định của lễ hội đấu bò tót nổi tiếng ám chỉ sự an toàn công cộng, tôn trọng tài sản và nghiêm cấm ngược đãi động vật”, José P. Cubells, thuộc Torture is Not Culture - một tổ chức bảo vệ quyền động vật, cho biết. Tuy nhiên, ông nhận định có rất ít biện pháp cần thiết để thực thi những điều này.

Vào năm 2013, chính phủ Tây Ban Nha lúc bấy giờ đã tuyên bố đấu bò tót là một phần di sản quốc gia và cần được bảo vệ trên khắp Tây Ban Nha, qua đó ngăn chặn mọi nỗ lực cấm môn này.