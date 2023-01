Người đàn ông bị hàng xóm đâm tử vong

Do mâu thuẫn kéo dài, ông T.T.P. bị hàng xóm dùng dao đâm tử vong. Nghi can đã bị cảnh sát tạm giữ.

Ngày 8/1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân ông T.T.P. (SN 1970, ở phường Kiến Hưng) tử vong. Bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự nghi can là hàng xóm của nạn nhân. Người này sinh năm 1963.

Trao đổi với PV báo VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng cho biết vụ việc đã được Công an phường Kiến Hưng báo cáo để Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 21h20 ngày 7/1, Bệnh viện Quân y 103 tiếp nhận ông T.T.P. nhập viện trong tình trạng bị người khác dùng dao đâm bất tỉnh. Ông P. tử vong sau đó với những vết thương ở vùng bụng, vùng mặt và vùng đùi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn lâu năm không được hóa giải, khoảng 20h ngày 7/1, ông T.T.P. và hàng xóm xảy ra cãi vã. Người hàng xóm đã dùng dao đâm ông P.