Người đàn ông bị điện giật tử vong khi đi bắt cua

Trong lúc soi cua, anh Q. (ở Thái Bình) dẫm phải dây điện bẫy chuột của người dân và tử vong tại chỗ.

Chiều 5/5, đại diện Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, cho biết đơn vị đang điều tra sự việc anh P.N.Q. (29 tuổi, ở xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ) tử vong khi ra đồng bắt cua.

Trước đó, tối 4/5, anh Q. cùng bạn gái ra đồng tại xã Quỳnh Trang để bắt cua. Trong lúc soi cua, nam thanh niên dẫm phải dây điện cho người dân giăng ra để bẫy chuột, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã thực hiện công tác khám nghiệm, thu thập thông tin để điều tra vụ việc.

Bước đầu, công an xác định đoạn dây điện anh Q. dẫm phải do ông C. (người cùng thôn) giăng để diệt chuột thuê. Trong ngày 5/5, lực lượng chức năng đã triệu tập những người liên quan tới trụ sở để làm việc.