Người đàn ông bị điện giật tử vong, điện thoại cắm sạc nằm trên ngực

Người đàn ông nằm chết trong phòng trọ, chiếc điện thoại để trên ngực và còn cắm dây sạc, phần ngực bị bỏng nặng.

Theo điều tra ban đầu, hơn 17h ngày 2/6, anh Phan Văn V. (SN 1985, ngụ tỉnh Tây Ninh) sau khi đi làm rồi đi nhậu thì về phòng trọ trên đường số 8, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tới khoảng 19h cùng ngày, thanh niên tên Tri (ở cùng dãy trọ với anh V.) đi làm về thấy phòng trọ anh V. mở cửa, xe để phía trước nên bước vào gọi anh ra dắt xe vào phòng.

Lúc này, anh V. nằm im dưới nền nhà và không trả lời, anh Tri lại đá chân anh V. thì có cảm giác bị điện giật. Nghi ngờ anh V. đã chết, anh Tri chạy đi báo cho ông Dũng chủ nhà trọ.

Công an có mặt điều tra nguyên nhân.

Chủ nhà trọ tới kiểm tra thì phát hiện trên ngực anh V. có chiếc điện thoại đang cắm dây sạc vào ổ điện, chiếc điện thoại đã bị cháy xém, hiện trường có mùi khét. Chủ nhà sau đó đi ngắt cầu dao, rồi rút dây sạc ra khỏi ổ cắm, sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, công an TP Dĩ An cùng Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Người dân cho hay khoảng hơn 18h cùng ngày, khi trời đã tạnh mưa được một lúc thì bất ngờ có một tiếng sét lớn làm nhiều người giật mình.

Tới hơn 23h, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Qua kiểm tra, ngực phải nạn nhân và phần mặt trong của tay phải bị bỏng rất nặng, cơ thể không có tác động của ngoại lực. Kết luận ban đầu anh V. chết do bị điện giật. Nhận định khả năng nạn nhân vừa sạc pin vừa bấm điện thoại nên dẫn tới vụ việc đáng tiếc.