Người đàn ông bị điện giật khi đi câu cá

Khi câu cá, anh Cường thu cần câu để ngọn cần câu chạm vào pha bì dây dẫn và bị điện phóng gây tai nạn.

Chiều tối 17/6, Điện lực Lào Cai cho biết vừa xảy ra thêm một vụ tai nạn điện giật khi đi câu cá tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát.

Theo đó, khoảng 7h15 ngày 17/6, Điện lực huyện Bát Xát nhận được thông tin thông qua mạng xã hội, tại khu vực xã Quang Kim, xảy ra vụ tai nạn điện do người dân câu cá dưới đường dây.

Ngay sau khi biết được thông tin, Điện lực huyện Bát Xát phối hợp với chính quyền địa phương khu vực xảy ra vụ việc xác minh thông tin sơ bộ ban đầu như sau: Khoảng 9h30 ngày 16/6, anh Vũ Mạnh Cường (sinh năm 1982, thường trú tại thôn Củm Hạ 1, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai), câu cá tại hồ của gia đình ông Nguyễn Đức Tính (địa chỉ tại thôn An Quang, xã Quang Kim).

Trong quá trình câu cá, do sơ ý, anh Vũ Mạnh Cường thu cần câu để ngọn cần câu chạm vào pha bìa (pha C) dây dẫn tại cột 01-02 ĐZ 35 kV lộ 374 E20.2 nhánh rẽ TBA Nghĩa Anh, vi phạm khoảng cách an toàn, bị điện phóng gây tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, anh Cường được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Đến 15h ngày 16/6, bệnh nhân được chuyển đi bệnh viện tuyến trên tại Hà Nội. Nạn nhân hiện không nguy hiểm về tính mạng và được điều trị các vết bỏng do bị điện phóng.

Đây không phải là vụ tai nạn điện khi câu cá đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trước đó, ngày 2/4, một vụ tai nạn tương tự xảy ra tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, làm một một nam thanh niên tử vong.