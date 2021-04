Người đàn ông bị đánh chết ở Bình Dương

Bị một nhóm người tấn công, chủ ki-ốt ở TP Thuận An tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Tối 26/4, Công an TP Thuận An đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường An Phú.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Thanh Kiều.

Khoảng 19h cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Đạt (38 tuổi) đang ở ki-ốt thuộc phường An Phú, TP Thuận An thì 4 người tìm gặp. Trong lúc nói chuyện, ông Đạt và nhóm này xảy ra mâu thuẫn.

Bị đánh đập, ông Đạt nằm gục tại chỗ, còn các nghi phạm lên xe bỏ đi. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hàng xóm cho biết ông Đạt thuê ki-ốt này để sống cùng vợ, con. Thường ngày, người đàn ông này rửa xe và bán cà phê.