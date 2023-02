Người đàn ông bị đâm tử vong trong căn nhà ở TP.HCM

Sau khu bị đâm, người đàn ông 49 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ án mạng.

Khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông bị đâm ở TP.HCM Ngày 1/4, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra cái chết của ông ông T.T.C. (49 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Ngày 1/2, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong trong căn nhà ở phường Bình Trị Đông A.

Theo điều tra, trưa cùng ngày, ông T.T.C. (49 tuổi, ngụ quận Bình Tân) mâu thuẫn với 2 người đàn ông tại một căn nhà trong hẻm Ao Đôi, phường Bình Trị Đông A.

Sau khi 2 người liên quan bỏ đi, người dân phát hiện ông C. bị một vết đâm trên cơ thể. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, bắt giữ một nghi phạm liên quan cái chết của ông C.



Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Lê Trai.