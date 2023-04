Người đàn ông bị chồng bạn đuổi đánh, rơi từ mái nhà tử vong

Người đàn ông đến phòng trọ thăm “bạn gái”, bị chồng của cô này đuổi đánh và rơi từ trên mái nhà xuống tử vong.

Tối 2/4, Công an TP Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra vụ một người đàn ông bị rượt đuổi, rơi từ trên mái nhà xuống đất tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, anh M.X.N. (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) đến thăm bạn gái tại phòng trọ trên đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, TP Dĩ An.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Một lúc sau chồng cô gái này bất ngờ tìm đến. Hai người đàn ông chạm mặt nhau rồi xảy ra ẩu đả. Anh N. bị người chồng của bạn đuổi đánh phải bỏ chạy và trèo lên mái nhà. Trong khi chạy trên mái một xưởng gỗ, anh N. bị lọt, rơi xuống nhà xưởng có độ cao khoảng 10 m.

Vụ việc được người dân phát hiện trình báo công an địa phương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng tới chiều nay đã tử vong. Người bạn gái sau đó được đưa về trụ sở làm việc. Cô này khai đã ly thân với chồng 2 năm nay.

Sau vụ việc, người đàn ông này đã rời đi, công an đang truy tìm người này.