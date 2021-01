Người đàn ông bị chó becgie tấn công

Sau hơn một năm xa nhà, chó becgie không quen chủ và tấn công người đàn ông khi đang được cho ăn.

Vừa qua, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân N.V.X. (nam, trú tại Thanh Hóa) trong tình trạng mất mảng da lớn ở chóp mũi, tay bị tổn thương. Trước đó, bệnh nhân đang cho chó ăn tại nhà bất ngờ bị cắn, phải nhập viện.

Ông X. cho hay con chó becgie được gia đình đem về nuôi từ nhỏ. Sáu tháng sau, người con trai mang sang nhà bạn nuôi và đưa trở về nhà khi chó 2 tuổi.

"Con vật không quen chủ, hay vồ nên tôi phải xích và chặn hòn đá lên để cố định nó. Lần này, khi cho ăn, chó chồm quá mạnh khiến dây xích bung ra khỏi đá, nó lao được đến chỗ tôi và cắn vào tay, mũi", ông kể lại.

Sau tai nạn, bệnh nhân được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương để sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Tại đây, ông được tiêm phòng dại, xử lý và khâu vết thương ở tay trước. Tổn thương ở mũi tiếp tục được điều trị vào ngày hôm sau.

Vết thương ở mũi và phần cổ của ông X. sau tai nạn. Ảnh: Quốc Vương.

Bác sĩ Lê Thúy An, khoa Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, nhận định: "May mắn là bệnh nhân chỉ bị bong da, các tổ chức sâu hơn ở mũi như sụn không bị ảnh hưởng. Do đó, chúng tôi chỉ cần tạo hình vạt da đã mất cho bệnh nhân".

Trong ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng, các bác sĩ đã lấy vạt da ở cổ (vùng thượng đòn) ghép lên phần da mũi bị mất của bệnh nhân. Da ở vùng thượng đòn sẽ được tính toán đủ để tạo hình. Vạt da này được bóc tách, làm mỏng rồi khâu vào phần chóp mũi.

Bệnh nhân sau khi được ghép da sẽ phải theo dõi vết thương hàng ngày, qua đó đánh giá tình trạng sống của vạt da cũng như phát hiện bất thường. Hiện vạt da được cấy ghép của ông X. sống tốt. Nếu diễn biến tốt, bệnh nhân sẽ được theo dõi tiếp khoảng 3-4 ngày trước khi xuất viện.