Người đàn ông bị chảy máu não khi đang chơi golf

Bệnh nhân được chẩn đoán chảy máu não với các biểu hiện đau đầu, buồn nôn.

Mới đây, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), tiếp nhận bệnh nhân B.H.N., 46 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khi đang chơi golf ở Hòa Bình, bệnh nhân bỗng có cảm giác đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn nhiều. Ông nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tại đây, ông N. được chụp CT sọ não. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chảy máu dưới nhện.

Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, nguyên nhân chảy máu dưới nhện có thể là dị dạng mạch não. "Đây là ca đột quỵ nặng, bệnh nhân sẽ tử vong nếu không được can thiệp cấp cứu", Phó giáo sư Tôn nhận định.

Hình ảnh chụp não bệnh nhân Hàn Quốc. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân được can thiệp điện quang cấp cứu. Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thần kinh chuẩn bị sẵn sàng mổ cấp cứu trong trường hợp bệnh nhân gặp biến chứng.

Mạch máu não tổn thương ở vị trí rất nguy hiểm, gây khó khăn khi bác sĩ can thiệp và làm tăng nguy cơ gặp biến chứng đối với bệnh nhân. May mắn, sau hơn một giờ, ca can thiệp thành công. Bệnh nhân được đưa về phòng hồi sức tích cực.

Can thiệp mạch chỉ là một trong nhiều bước điều trị cho bệnh nhân chảy máu dưới nhện, chảy máu não thất. Thời gian sau, bệnh nhân cần được điều trị và phục hồi chức năng.

Sau 12 ngày, tình trạng bệnh nhân dần ổn định và tiến triển tốt. Ông tỉnh táo, giao tiếp được, tự thở, huyết động ổn định. Hiện tình trạng của bệnh nhân dần bình phục. Ông đã trở về Hàn Quốc để tiếp tục phục hồi chức năng.