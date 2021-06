Cảnh sát xác định sau khi mâu thuẫn với vợ, Dên cầm dao đâm con gái. Đêm hôm đó, anh ta tự sát nhưng bất thành.

Ngày 13/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can đối với Hồ Văn Dên (28 tuổi, ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) về tội Giết người.

Bị can Hồ Văn Dên. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, tối 10/6, Dên đi uống rượu. Khi về nhà, anh ta mâu thuẫn với vợ.

Sau đó, bị can đã dùng dao đâm con gái 3 tuổi khiến cháu bé tử vong.

Sau khi gây án, Dên cầm dao tự đâm vào ngực. Bị can được gia đình và người dân địa phương đưa đi cấp cứu.