Người đàn ông bị bắt sau 5 năm bỏ trốn sang Malaysia

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) cho biết phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an quận Tân Phú (TP.HCM) bắt giữ Phạm Văn Tuấn (SN 1981).

Phạm Văn Tuấn (ngụ xã Trí Bình, huyện Châu Thành) trốn lệnh truy nã từ cách đây 5 năm. Vào năm 2018, Tuấn đến nhà người thân ở xã Trí Bình, huyện Châu Thành ở nhờ. Lợi dụng chủ nhà đi vắng, Tuấn đã trộm ôtô và máy tính xách tay của chủ nhà mang cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Trong thời gian lẩn trốn, nghi phạm sang Malaysia ẩn náu. Nghi phạm Tuấn. Qua công tác nghiệp vụ, lúc 15h ngày 3/2, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng các đơn vị trên bắt giữ Tuấn, khi nghi phạm vừa từ nước ngoài trở về lẩn trốn tại TP.HCM.

https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/ten-trom-bi-bat-sau-5-nam-bo-tron-sang-malaysia-i682512/