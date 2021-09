Người đàn ông bị bắt sau 37 năm trốn khỏi trại giam

Ông Tiện trốn khỏi trại giam, thay tên và cưới vợ sinh sống suốt 37 năm nhưng vẫn bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 23/9, Công an Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa bắt được Phạm Văn Tiện (63 tuổi, quê Đồng Nai) sau 37 năm trốn khỏi nơi giam giữ. Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm thủ tục để bàn giao Tiện cho Công an tỉnh Đồng Nai xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, năm 1982, Tiện bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 15 năm tù giam về các tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản. Sau đó, ông này chấp hành án phạt tại Trại tạm giam B5 - Công an tỉnh Đồng Nai.

Phạm Văn Tiện bị bắt sau 37 năm trốn lệnh truy nã. Ảnh: N.H.

Khi thi hành án, Tiện lợi dụng việc được ra ngoài, bỏ trốn đến tỉnh Bến Tre, TP.HCM. Đến năm 1990, ông này đến TP Đà Lạt làm nghề phụ hồ.

Tại đây, Tiện đã thay tên đổi họ thành Nguyễn Văn Hải và lấy vợ, sinh sống trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP Đà Lạt).

Gần đây, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành rà soát, phát hiện Tiện nên bắt giữ sáng 23/9. Tại cơ quan công an, Tiện thừa nhận trốn khỏi nơi giam giữ suốt 37 năm.