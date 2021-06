Người đàn ông bị bắt sau 26 năm trốn truy nã

Sau 26 năm trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hải bị Công an quận Tân Bình (TP.HCM) bắt giữ tại tỉnh An Giang.

Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã bắt giữ một người đàn ông trốn truy nã 26 năm. Người này tên là Nguyễn Tấn Hải (45 tuổi, quê An Giang).

Hải bị Công an quận Tân Bình truy nã vào năm 1995 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải bị bắt sau 26 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 24/6, Công an quận Tân Bình xác định Hải đang lẩn trốn tại xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nên phối hợp cùng công an địa phương truy bắt, di lý về TP.HCM để điều tra.

Hiện Hải bị Công an quận Tân Bình tạm giữ để điều tra.