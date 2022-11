Người đàn ông bị bắt khi đi giao súng cho khách

Ngô Quốc Cường đang đi giao súng cho khách, thì Tổ công tác 171 phát hiện bắt giữ. Khám xét nơi ở của Cường, công an phát hiện nhiều súng đạn và tang vật khác.

Tối 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Quốc Cường (35 tuổi, quê Đắk Nông) để điều tra hành vi “Tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng”.

Trước đó, Tổ công tác 171 Công an TX Bến Cát tuần tra phối hợp với Công an phường Mỹ Phước và Công an phường Thới Hòa tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thì phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Cường bị bắt giữ.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện đối tượng Cường đang giấu một khẩu súng rulo và 10 viên đạn. Cường khai đang trên đường mang súng và đạn đi bán cho “khách”.

Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Cường, lực lượng công an thu giữ thêm một khẩu súng rulo khác và 43 viên đạn, 3 súng nhãn hiệu “PCP”, một súng bút cùng rất nhiều linh kiện để chế tạo súng như: lò xo ruột súng, nòng súng, báng súng, ống giảm thanh, buồng hơi khí nén..., ngoài ra có các công cụ hỗ trợ như: dùi cui điện, gậy ba khúc.

Qua đấu tranh, Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cường khai không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân, nên đã lên mạng xã hội đặt mua các loại súng và linh kiện về ráp và bán lại kiếm lời.