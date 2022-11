Người đàn ông bị bắt khi đang trên đường giao ma túy

Chau Sóc Phol (33 tuổi, ở An Giang) đi mua 5 gói ma túy với ý định mang về bán lại để kiếm lời, thì bị cảnh sát phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 19/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Chau Sóc Phol (33 tuổi, ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chau Sóc Phol tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo kết quả điều tra, chiều 4/11, người dân phát hiện có người đàn ông nghi vấn hoạt động ma túy tại xã Núi Tô.

Công an huyện Tri Tôn đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tiến hành mật phục và bắt quả tang Phol đang chạy xe máy, nên kiểm tra.

Tang vật được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Nghiêm Túc.

Trên người Phol, cảnh sát thu giữ 5 bọc nylon trong suốt chứa ma túy đá có trọng lượng 29,92gam và nhiều tang vật liên quan khác.

Phol khai nhận mua số ma túy trên của người lạ mặt ở TP Châu Đốc để mang về bán lại kiếm lời.