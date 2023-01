Người đàn ông bí ẩn bất ngờ nổi tiếng khi Twitter bắt chước TikTok

Một tài khoản vô danh bỗng trở nên nổi tiếng trên Twitter chỉ sau một đêm nhờ thuật toán đề xuất bài đăng học theo TikTok.

Nhiều người tò mò tại sao bài viết của Derek Guy lại xuất hiện khắp nơi trên Twitter. Ảnh: Wall Street Journal.

Sau những thay đổi chóng mặt dưới thời Elon Musk, hàng triệu người dùng Twitter chứng kiến một hiện tượng chưa từng có: một tài khoản có tên @dieworkwear chuyên đăng tải những nội dung về âu phục đột nhiên nổi lên sau một đêm. Tài khoản này thuộc sở hữu của biên tập viên thời trang nam người Mỹ Derek Guy.

Điều kỳ lạ là những bài viết của ông liên tục xuất hiện trên trang chủ của người dùng, ngay cả với những người không hề theo dõi ông. Điều này đã khiến không chỉ người dùng mà bản thân Derek Guy cũng rất hoang mang.

Nổi tiếng nhờ thuật toán Twitter

Trên thực tế, chỉ trong vòng một tháng, tài khoản @dieworkwear của ông đã có thêm gần 30.000 người theo dõi mới và đang tiến gần với con số 112.000 người theo dõi.

“Lúc đầu, tôi cảm thấy mình bị làm phiền. Không khí của Twitter lúc nào cũng bao trùm bởi sự giận dữ nên sự kiện nổi lên sau một đêm không hay ho gì mấy”, Derek Guy chia sẻ. Ông cho biết mình nhận thấy sự thay đổi diễn ra trong khoảng 1-2 tuần trở lại đây.

Tính đến tháng 11/2022, ông đạt 50.000 người theo dõi. Đột nhiên, đến tháng 1, ông liên tục phải phản hồi bình luận của những người không quan tâm gì đến tây trang ở dưới bài viết của mình. “Những người này dường như chẳng thích thú gì với thời trang âu phục tôi đăng tải và tỏ ra giận dữ, thiếu thân thiện. Lúc đó, mọi thứ rất kì lạ nhưng tôi chẳng biết gì. Đó không phải là trải nghiệm hay ho gì”, Derek Guy nhớ lại.

Tài khoản Twitter của Derek Guy liên tục được đề xuất trên trang chủ Twitter, khiến ông nhận được nhiều sự quan tâm và thắc mắc của người dùng.

Đến gần đây, tôi chợt phát hiện ra lý do khi nhìn thấy một bài viết nhắc đến mình. “Tôi không hay biết gì cho đến khi có người đăng bài, nói rằng: ‘Tại sao Twitter cứ cố ép tôi theo dõi một tài khoản về âu phục thế nhỉ?’ vào hai ngày trước”, ông nói với VICE.

Bên dưới, nhiều người bình luận nói rằng bài viết của tôi cũng liên tục hiển thị trên trang chủ For You của họ. “Ồ, hóa ra mình xuất hiện nhiều trang For You của mọi người là vì thuật toán”, Derek Guy nghĩ. Ngay cả khi gặp bạn bè, họ cũng nói rằng cứ 3 bài viết là lại thấy bài đăng của anh xuất hiện.

Người dùng phát ốm vì Elon Musk

Nhiều người dùng Twitter đồn đoán Derek Guy đã trở thành kẻ được lợi lớn nhất sau khi Twitter thay đổi trang chủ, bắt chước TikTok để đề xuất những bài đăng dựa trên thuật toán.

Cụ thể, chỉ mới vài tuần trước, Twitter đã ra mắt trang For You mới, bắt chước cách làm đề xuất nội dung cho người dùng bằng thuật toán của TikTok. Điều này giúp những chủ đề đang lọt top thịnh hành hoặc các bài đăng được đề xuất sẽ xuất hiện trên đầu trang chủ Twitter, giống với cách làm của TikTok.

Sự thay đổi của Twitter đã khiến nhiều người dùng hoang mang và thậm chí là khó chịu. “Trang chủ mới For You của Twitter là một đống thảm họa”, Dennie Edwards, cây bút nổi tiếng về chủ đề kỹ thuật, điện tử, đăng trên trang cá nhân.

Edwards cho biết anh dùng Twitter chủ yếu để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường xe ôtô mà anh quan tâm. “Nhưng giờ mạng xã hội này chỉ toàn những chủ đề nhàm chán”, cây bút phàn nàn. Bởi vì chỉ có sở thích về xe hơi nên Edwards cảm thấy rất phiền phức khi đọc tin tức về Elon Musk hay công ty xe điện Tesla do vị tỷ phú làm chủ. “Tôi muốn phát ốm vì ông ta”, Edwards nói.

Song, theo Wall Street Journal, đây chỉ là một trong rất nhiều thay đổi của Elon Musk dành cho Twitter. “Hãy nhớ rằng Twitter sẽ tiếp tục làm những chuyện ngu ngốc trong vài tháng tới. Chúng tôi sẽ giữ lại những gì đang hoạt động tốt và thay đổi những thứ còn thiếu sót”, vị tỷ phú nói hồi tháng 11/2022.

Sợ nổi tiếng sẽ thành tai tiếng

Nhận thấy sự phản đối của người dùng, Twitter cho biết sẽ công bố các tính năng mới, thay đổi lớn trên nền tảng một cách từ từ. Đơn cử như nền tảng mạng xã hội mới đây nói rằng họ sẽ ghi nhớ trang chủ “For You” hoặc “Đang theo dõi” mà người dùng chọn làm mặc định và hiển thị nó để không khiến họ khó chịu.

Chính chủ nhân tài khoản cũng không biết tại sao bài đăng của mình lại được Twitter đề xuất khắp nơi. Ảnh: Daily Dot.

Tỷ phú Elon Musk cũng cho biết nhân viên Twitter đã làm việc thâu đêm để sửa lỗi phần đề xuất trên trang chủ “For You”. Phản hồi một người dùng, Elon Musk thừa nhận rằng tính năng mới hiển thị quá nhiều bài đăng từ người lạ và cam kết sẽ sớm sửa đổi.

Theo Wall Street Journal, trang chủ hiển thị theo thuật toán đã xuất hiện trên Twitter suốt nhiều năm qua. Trên thực tế, đây không phải là một tính năng mới và những lời phàn nàn của người dùng về đề xuất bài đăng dựa trên thuật toán cũng không phải hiếm lạ gì.

Song, thay đổi mới của Twitter đã thổi một làn gió mới vào mạng xã hội vốn cũ kỹ, thậm chí nhiều người dùng còn nói họ thích phiên bản mới này hơn.

Với Derek Guy, chủ nhân tài khoản @dieworkwear, ông đã trở thành một hiện tượng nổi như cồn trên Twitter sau một đêm. Ngày càng nhiều người nói rằng thấy bài đăng của ông xuất hiện trên trang chủ. Cây bút Erin Somers nói rằng người dùng cần một bài viết cụ thể phân tích tại sao Twitter lại quảng bá tài khoản này rầm rộ đến vậy.

Nói với Wall Street Journal, Derek Guy cho biết gần đây ông đang tập trung viết bài về âu phục cho đại chúng nên đây có thể là lý do khiến tài khoản của ông được nhiều người biết đến hơn. Nhưng chủ nhân tài khoản @dieworkwear vẫn không rõ thuật toán đề xuất của Twitter hoạt động như thế nào. Ông tỏ ra lo sợ việc mình được nhiều người chú ý và trở nên nổi tiếng sẽ trở thành tai tiếng.