Người đàn ông bên cạnh Britney Spears

Sam Asghari từng mang tiếng đào mỏ khi yêu Britney Spears - người hơn anh 13 tuổi. Theo thời gian, người mẫu gốc Trung Đông chứng minh tình yêu thực sự với nữ ca sĩ.

Đêm diễn ác mộng của Britney Spears Trong những năm sống cuộc đời nô lệ, Britney Spears thậm chí bị ép lên sân khấu dù không muốn hát.

Britney không đơn độc trong cuộc chiến giành lại quyền giám hộ

Trong phiên điều trần ngày 23/6, ngoài sự ủng hộ của khán giả và giới sao Hollywood, người đàn ông duy nhất luôn bên cạnh Britney Spears là Sam Asghari. Tuy chỉ đăng lên trang cá nhân bức ảnh mặc áo in dòng chữ #FreeBritney, anh tiếp thêm cho bạn gái động lực khi ra hầu tòa. Sau phiên tòa, Sam được ghi lại hình ảnh ngồi trên xe của nữ ca sĩ. Hai người cũng đến Hawaii nghỉ dưỡng sau khi trải qua quãng thời gian đầy khó khăn.

"Tuần vừa qua rất căng thẳng với hai người. Britney vui khi được trở lại Hawaii. Đó là nơi yêu thích của cô ấy. Hai người đang cố gắng tận hưởng những ngày yên bình bên nhau", nguồn tin nói với People.





Chỗ dựa tinh thần của Britney Spears

Theo People, Sam là người luôn ủng hộ bạn gái trong quá trình đòi lại tự do đầy khó khăn. "Không chỉ vực dậy tinh thần, Sam còn hỗ trợ bạn gái tập luyện, xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh. Những lúc mệt mỏi, cô chỉ biết dựa vào bạn trai. Tuy nam người mẫu có công việc riêng, anh đều ở cùng bạn gái những lúc có thể", nguồn tin khẳng định.

"Sam là một trong những người trung thành nhất mà Britney có trong đời. Từ khi anh ấy ở bên, Britney có đủ dũng khí đối mặt cuộc sống khó khăn. Không ai tưởng tượng được nữ ca sĩ sẽ sống thế nào khi đối mặt với những thứ khủng khiếp trong đời mà không có tình yêu", người bạn của nữ ca sĩ nói.





"Tôi mãi bảo vệ cô ấy"

Sau bộ phim tài liệu về cuộc đời Britney Spears, Sam Asghari cho rằng truyền thông xâu xé đời tư của cô. Anh nói các nhà làm phim đang khai thác trái phép cuộc đời nữ ca sĩ. Anh muốn bạn gái thoát khỏi cuộc sống bị kiểm soát quá mức.

"Tôi luôn muốn điều tốt nhất đến với nửa kia của mình. Tôi tiếp tục giúp bạn gái theo đuổi ước mơ, tạo ra tương lai cô ấy mong muốn và xứng đáng có được. Tôi cảm ơn tất cả tình yêu và sự ủng hộ của các bạn cho Spears. Tôi tin vào tương lai, nơi chúng tôi tận hưởng những giây phút tốt đẹp cùng nhau", Sam nói với People.

Người đàn ông mang tiếng đào mỏ khi yêu Britney Spears

Mối lương duyên giữa Britney Spears và Sam Asghari bắt đầu từ năm 2016, sau khi họ hợp tác trong MV Slumber Party. Trong cuộc phỏng vấn với Forbes, Sam cho biết Spears đích thân chọn anh xuất hiện trong MV.

"Tôi muốn cậu đóng MV của tôi. Tôi cần cậu", Sam dẫn lời bạn gái. Sau khi quyết định hẹn hò vào tháng 11/2016, Sam gặp không ít lời chỉ trích. Truyền thông, gia đình cho rằng Sam chỉ muốn đào mỏ bạn gái, bởi anh nhỏ hơn công chúa nhạc pop 13 tuổi.

Thời gian dần chứng minh mọi thứ đã sai. Sam là người giúp đỡ, che chở bạn gái trong nhiều hoàn cảnh, từ việc Spears điều trị trầm cảm hay khi cô gãy chân trong lúc tập nhảy...

Trong cuộc phỏng vấn với Forbes, Sam nói rõ khao khát được làm bố. "Tôi muốn quan hệ của chúng tôi được phát triển. Tôi muốn làm cha, sẵn sàng làm ông bố trẻ", anh nói.

Sam Asghari không dựa dẫm bạn gái

Vốn sinh ra ở Iran, Asghari đến Mỹ được 10 năm, tốt nghiệp Cao đẳng Moorpark và Cao đẳng Pierce. Tuy nhiên, anh phát triển sự nghiệp thể thao, cuối cùng trở thành huấn luyện viên thể hình cá nhân, chuyên gia dinh dưỡng, xây dựng chế độ ăn uống cho khách hàng. Sam có công việc ổn định, muốn phát triển tương lai để lo cho bạn gái.

"Ưu tiên hàng đầu của tôi trong cuộc sống là duy trì sự khiêm tốn. Tôi luôn biết mình là ai, đến từ đâu và sẽ làm gì. Tôi muốn học diễn xuất để công việc ổn định, làm chỗ dựa cho bạn gái", Sam nói về dự định trong tương lai.

Trong lĩnh vực diễn xuất, Sam từng xuất hiện trong Black Monday, Hack, The Family Business, Can You Keep a Secret... Trong mùa dịch, anh phải tạm ngừng sự nghiệp điện ảnh, dành thời gian bên Britney Spears, giúp đỡ cô vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.