Người đàn ông 4 tiền án bị bắt khi trộm xe ở chợ

Sau khi ra tù, Nguyễn Châu Đình Huấn (43 tuổi, ở An Giang) tiếp tục trộm cắp tài sản, nên bị người dân vây bắt.

Ngày 30/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Châu Đình Huấn (43 tuổi, ở phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, Huấn có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và mới được tha tù.

Do cần tiền tiêu xài, Huấn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sáng 25/9, Huấn mang đoản bẻ khóa cất giấu trong người rồi đi xe ôm đến chợ An Khánh ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới.

Huấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Huấn phát hiện xe máy của người dân đang dựng trước cổng chợ, nên dùng đoản bẻ khóa rồi đề máy chạy đi.

Huấn vừa chạy được vài mét, thì chủ xe phát hiện nên tri hô. Huấn bị người dân xung quanh bắt giữ cùng tang vật và giao cảnh sát điều tra.