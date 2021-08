Người dân nuôi hổ trong nhà, lực lượng kiểm lâm không biết?

Lãnh đạo Kiểm lâm huyện Yên Thành (Nghệ An) nói từng phối hợp với địa phương kiểm tra nhiều hộ nghi ngờ nuôi nhốt động vật trái phép song không phát hiện gì.

Ngày 5/8, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ phát hiện 17 cá thể hổ trưởng thành được 2 hộ gia đình ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành nuôi nhốt trái phép, một ngày trước.

Chủ nhà cải tạo chuồng trại, xây hầm để nuôi hổ trái phép. Ảnh: H.D.

Liên quan vụ việc, ông Hồ Văn Quỳ, Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm huyện Yên Thành, cho biết thời điểm công an bắt quả tang 17 cá thể hổ trên, đơn vị không biết. Chỉ khi nhận thông tin, lực lượng kiểm lâm đến hiện trường để phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết.

“Vụ bắt quả tang này là chuyên án điều tra của công an, đơn vị không hay biết. Còn việc người dân nuôi hổ, đơn vị cũng không biết, nếu biết thì đã bắt hoặc phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý”, ông Quỳ nói.

Theo ông Quỳ, đầu năm 2020, khi nghe dư luận nói về việc nuôi nhốt động vật tại xã Đô Thành nên đơn vị cùng đoàn kiểm tra liên ngành của huyện xuống kiểm tra một số nhà dân có nghi ngờ nhưng không phát hiện gì.

Kiểm lâm địa phương cũng làm tờ rơi, áp phích, phổ biến tuyên truyền đến người dân không được nuôi nhốt hổ, động vật hoang dã trái phép.

Còn lãnh đạo xã Đô Thành (huyện Yên Thành) nói nhiều năm trước, công an từng bắt quả tang một số hộ gia đình trên địa bàn nuôi nhốt hổ trái phép.

17 cá thể hổ được tiêm thuốc mê, đưa về một khu sinh thái ở huyện Diễn Châu nuôi nhốt.

Sau vụ việc, địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân không nuôi nhốt hổ và động vật hoang dã. Xã cũng yêu cầu một số hộ gia đình ký cam kết không nuôi nhốt hổ. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân lén lút nuôi mà chính quyền không hề hay biết.

“Các hộ gia đình nuôi nhốt hổ rất kín đáo nên ngay cả hàng xóm xung quanh cũng không nghe tiếng động hay phát hiện sự việc”, vị lãnh đạo này thông tin.

Ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, cùng ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), phát hiện 17 con hổ đã trưởng thành (200-265 kg/con) được nuôi nhốt trái phép.

Chủ nhà khai nhận mua số hổ này từ Lào khi còn nhỏ, sau đó cải tạo hệ thống chuồng trại, xây tầng hầm với diện tích khoảng 80-120 m2 rồi chia thành từng ô rộng khoảng 4 m2 để nuôi nhốt.

Số cá thể hổ này hiện được chuyển đến khu sinh thái ở xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) chăm sóc, phục vụ công tác điều tra.