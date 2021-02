Người dân nước nào ăn 12 bữa một ngày vào năm mới?

1. Người dân nước nào ăn 12 bữa vào năm mới? Ethiopia

Nigeria

Estonia

Senegal Theo The Daily Meal, người dân Estonia có truyền thống ăn 7, 9 hoặc 12 bữa mỗi ngày vào dịp đầu năm. Người dân quốc gia này quan niệm 3 con số trên mang lại nhiều may mắn, vì thế họ sẽ ăn số bữa tương ứng để có một năm mới dư dả, ấm no, nhiều sức khỏe. Những người ăn kiêng cũng không thể bỏ qua nghi lễ đặc biệt này. Để bày tỏ lòng kính trọng, mỗi bữa ăn sẽ được các gia đình để lại một phần, mời tổ tiên về thưởng thức. Ảnh: The Daily Meal.