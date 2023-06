Người dân nói gì khi phố đi bộ hoạt động trong ánh đèn leo lắt

Có những luồng ý kiến trái chiều từ người dân khi gần đây phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) hưởng ứng tiết kiệm điện, hoạt động trong bóng tối.

Ven bờ Hồ Gươm chìm trong bóng tối.

Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đã tiết giảm tối đa việc chiếu sáng công cộng để tiết kiệm điện, trong đó phố đi bộ hồ Gươm cũng hưởng ứng việc cắt giảm đèn chiếu sáng dẫn đến việc nhiều hoạt động diễn ra trong bóng tối.

Theo đó, hệ thống chiếu sáng công cộng của Hà Nội đã được điều chỉnh, bật đèn muộn hơn 30 phút, tắt sớm 30 phút; giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trước 22h, sau 22h tắt toàn bộ. Đèn trong công viên, vườn hoa chỉ được vận hành không quá 50% công suất và cắt toàn bộ sau 23h.

Đèn chiếu sáng tại các tuyến đường được sử dụng làm phố đi bộ quanh hồ, đã bị hạn chế. Phần vỉa hè, vườn hoa, lối đi ven hồ gần như tối om.

Là một người gắn bó với phố đi bộ nhiều năm nay, anh Đặng Vũ Trung hàng ngày vẫn đạp xe từ phố Bát Đàn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra bờ hồ để đi bộ hóng gió cho biết: “Gần đây toàn thành phố hưởng ứng tiết kiệm điện nên phố đi bộ Hồ Gươm tắt đèn như hiện tại tôi thấy rất bình thường. Gia đình tôi vẫn sinh hoạt với góc phố này như bao ngày khác”. Đối với anh Trung hay một số bộ phận người dân hàng ngày gắn liền với những con phố này hoàn toàn ủng hộ việc để phố đi bộ hoạt động trong điều kiện tiết giảm đèn chiếu sáng.

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến trái chiều về việc tắt đèn trên các tuyến phố sử dụng làm phố đi bộ vào dịp cuối tuần.

Anh Thiên Huy sinh sống tại Cầu Giấy, Hà Nội, cùng bạn bè lên phố đi bộ Hồ Gươm chơi dịp cuối tuần, thất vọng nói: “Theo như tôi thấy thì việc tắt đèn để tiết kiệm điện ở trên phố đi bộ là không cần thiết, trong khi khu vực này tập trung rất đông người dẫn đến những trường hợp móc túi, ăn cắp tài sản lại xảy ra dễ dàng hơn".

Các tuyến phố phụ cận Hồ Gươm cũng hạn chế ánh sáng bởi tắt điện đường.

Thêm vào đó, anh Huy cho rằng việc tiết kiệm hay không là do ý thức cá nhân mỗi người, chứ không chỉ ở hành động tắt vài bóng điện trên khu vực phố đi bộ, chưa kể có thể "lợi bất cập hại" nếu vấn đề an ninh, an toàn không được đảm bảo.

Đồng quan điểm về vấn đề này, anh Lê Minh Tuấn (Đống Đa, Hà Nội) cũng chia sẻ: “Điều mà tôi thích nhất ở phố đi bộ chính là không khí của các ban nhạc nhỏ, các bạn nhảy và những trò chơi gắn kết giữa mọi người. Việc phố đi bộ mất điện có thể khiến cho những hoạt động bị gián đoạn, người tham dự có lẽ cũng sẽ bị giảm thiểu. Ngoài ra, việc đi bộ trong bóng tối ở một khuôn viên gần hồ cũng trở nên rất nguy hiểm”.