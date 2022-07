Người dân Mỹ được hỗ trợ 4.000 USD để chuyển sang ôtô điện

Gói hỗ trợ bao gồm giảm giá xe kèm theo 250 USD để xây dựng trụ sạc tại nhà.

Trong tuần này, thống đốc bang New Jersey Phil Murphy đã ra thông báo phiên bản mới nhất của chương trình Charge Up New Jersey.

Cụ thể, cư dân của bang phía tây thành phố New York được khuyến khích sử dụng xe điện thông qua khoản giảm giá trực tiếp lên đến 4.000 USD dành cho xe điện hoặc các mẫu plug-in hybrid mới.

Cụ thể, cư dân New Jersey khi tậu các mẫu xe điện khí hóa có giá trị dưới 45.000 USD sẽ được nhận khoản ưu đãi 4.000 USD , trong khi người mua xe có giá từ 45.000 đến 50.000 USD sẽ có mức ưu đãi 2.000 USD .

Thống đốc Phil Murphy trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 25/7.

Theo nguồn tin từ Gothamist, chương trình Charge Up New Jersey cũng bao gồm khoản hỗ trợ trị giá 250 đô la để lắp đặt một trạm sạc tại nhà.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, tình thế đang đảo chiều. Xe điện đang là giải pháp thay thế hữu hiệu, ngang ngửa với nhóm đối thủ dùng động cơ đốt trong. Thậm chí, ôtô điện còn có chút vượt trội về hiệu suất”, thống đốc bang New Jersey Phil Murphy phát biểu tại buổi họp báo diễn ra vào ngày 25/7.

“Khi giá xe điện tiếp tục được kéo giảm so với xe xăng, chúng tôi tin rằng nhiều người dân sẽ quyết định chuyển sang dùng ôtô điện”, Phil Murphy bổ sung.

Cũng theo vị này, chương trình Charge Up New Jersey hiện bước vào năm thứ ba và đã giúp hơn 13.000 xe điện có cơ hội lưu thông trên các tuyến đường ở New Jersey.

Tất cả giao dịch cũng như đơn đặt cọc các mẫu xe điện khí hóa đã bắt đầu được giảm giá từ ngày 25/7. Người mua có thể đăng ký tham gia chương trình ngay tại các điểm bán hàng.

Charge Up New Jersey là một phần trong kế hoạch năng lượng tổng thể của bang New Jersey, trong đó kêu gọi hành động vì mục tiêu 100% năng lượng xanh vào năm 2050.

Khách tham quan tại quầy trưng bày xe của Tesla ở Michigan, Mỹ. Ảnh: Carlos Osorio/AP.

Văn phòng thống đốc cho biết lĩnh vực giao thông vận tải chiếm hơn 40% lượng khí thải nhà kính của bang, biến Charge Up New Jersey trở thành một mấu chốt quan trọng trong kế hoạch chung của tiểu bang bên bờ Đại Tây Dương.

Trong khi đó, đạo luật xe điện của New Jersey bắt buộc các hãng xe phải cung cấp tối thiểu 30 triệu USD ưu đãi hàng năm cho chương trình Charge Up New Jersey trong thời hạn 20 năm.

Cho đến nay, Hội đồng Tiện ích Công của New Jersey đã phân bổ tổng cộng 35 triệu USD cho Charge Up New Jersey, cùng với 5,5 triệu USD khác cho chương trình sạc điện dân dụng.