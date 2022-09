Người dân miền Tây kêu phải mua dầu với giá cao

Nhiều ngư dân ở miền Tây cho tàu đánh bắt thủy sản hoạt động cầm chừng vì khó mua được nhiên liệu. Một số người dùng tàu đánh bắt gần bờ ở Sóc Trăng đã mua dầu với giá cao.

Ngày 31/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp cùng chính quyền các huyện, thị xã và TP Bạc Liêu khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh việc người dân phản ánh không mua được xăng, dầu. Việc này ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đánh bắt thủy sản tại Bạc Liêu và các tỉnh lân cận ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cố gắng có đủ xăng, dầu trong đêm

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu, hiện nay nông dân các huyện, thị đang vào mùa thu hoạch lúa hè thu. Người dân phản ánh với cơ quan chức năng rằng một số cây xăng không bán nhiên liệu khiến nông dân không có dầu để chạy máy gặt đập, bơm nước, vận chuyển lúa...

Nói với Zing, ông Nguyễn Minh Trung, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã cử 4 tổ đi kiểm tra, đo bồn các cây xăng. Toàn tỉnh này có khoảng 320 cây xăng, hơn 10 địa điểm treo biển hết xăng hoặc dầu đều không có dấu hiệu găm hàng.

Nhân viên một cây xăng đang bơm dầu vào can nhựa để giao cho những người chạy máy tàu đánh bắt hải sản ở Sóc Trăng. Ảnh: Việt Tường.

“Những điểm hết xăng, dầu là có thật; găm hàng là chúng tôi phạt ngay. Nguyên nhân một số nơi hết nhiên liệu là do các doanh nghiệp đầu mối cung ứng hàng nhỏ giọt, đến chiều nay có gần đủ rồi. Các đại lý tại Bạc Liêu chấp nhận bán xăng, dầu với hoa hồng 0 đồng nhưng mấy ngày qua một số cây xăng không có hàng để bán”, ông Trung chia sẻ.

Theo ông Trung, Cục QLTT Bạc Liêu đã yêu cầu tất cả công ty phân phối đầu mối cam kết cung ứng đủ xăng dầu cho đại lý. Tuy nhiên, do doanh nghiệp nhập khẩu xăng, dầu bị lỗ nên rót nhỏ giọt cho công ty cấp dưới.

“Ví dụ trước đây mỗi ngày đầu mối giao cho đại lý 2.000 lít xăng dầu, bây giờ giao 500 lít nên không đủ nhu cầu phục vụ cho bà con đang vào vụ sản xuất lúa. Đến chiều 31/8 đã tạm ổn, chỉ còn 2 cây xăng lấy của đầu mối Cần Thơ là chưa được giao. Đại lý cam kết tối nay sẽ có đủ, xăng dầu vì tàu đang chở về”, lãnh đạo Cục QLTT Bạc Liêu khẳng định.

Mua dầu với giá cao

Chiều cùng ngày, nhiều nhân viên của một cây xăng ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) bơm dầu vào hàng chục can nhựa loại 30 lít. Những can nhựa này đặt trên xe máy và ôtô tải loại nhỏ để tài xế chở về hướng cảng cá Trần Đề.

Phóng viên bám theo xe máy chở 4 can dầu đến gần cổng trụ sở Công an huyện Trần Đề. Người lái xe máy sau đó đưa các can dầu xuống mé sông và nhận lại những can không có nhiên liệu rồi quay trở lại cây xăng.

Người đàn ông chở dầu bằng can nhựa loại 30 lít trên đường ra cảng Trần Đề, Sóc Trăng. Ảnh: Việt Tường.

Anh T.L. cho biết hơn một tuần qua, nhiều tàu đánh bắt thủy sản tại Trần Đề hoạt động cầm chừng vì mua được dầu với số lượng rất ít. Tàu đánh bắt hải sản gần bờ của anh L. chạy một ngày, nghỉ một ngày vì mỗi lần mua dầu chỉ được 4 can loại 30 lít.

“Hai ngày tôi mới mua được 4 can dầu loại 30 lít. Hôm nay tôi mua mỗi can dầu giá 830.000 đồng. Em tôi có lúc mua mỗi can dầu giá 850.000-900.000 đồng. Giá mua lẻ chênh lệch hơn 3.000 đồng một lít so với giá tại cây xăng”, anh L. chia sẻ.

Ông Lưu Hữu Danh, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề, cho biết ông chưa nhận được thông tin người dân mua lẻ dầu với giá cao. Theo ông Danh, tình trạng thiếu xăng, dầu cục bộ trên địa bàn là có.

“Nguồn cung ứng xăng, dầu đang thiếu hụt. Địa phương đang vào mùa thu hoạch lúa, nếu không có dầu cho máy gặt đập thì khó cho người dân”, ông Danh nói.