Người dân Hội An dọn bùn sau bão số 13

Khi nước rút, nhiều tuyến đường trong phố cổ bị ngập bùn non. Đại diện lãnh đạo UBND TP Hội An cho hay nhiều ngày qua các tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu... bị ngập nên bùn non rất nhiều.