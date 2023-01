Người dân du xuân, chơi Tết tại các điểm đến ‘lạ mà quen’

Năm mới sang, không khí xuân rộn ràng khắp ba miền. Đó cũng là lúc các khu Sun World và resort trên cả nước đón dòng du khách nô nức đến tận hưởng Tết ở nơi xa theo cách riêng.

Từ đỉnh thiêng Fansipan (Sa Pa) đến Hạ Long, “nóc nhà Nam Bộ” núi Bà Đen (Tây Ninh) hay Phú Quốc nắng ấm biển xanh… nơi đâu cũng ngập tràn du khách đến các công viên giải trí Sun World để du xuân, cầu an những ngày đầu năm mới.

Mèo Kim Mão - Bạch Mão tại khu du lịch ở Fansipan.

Thời điểm này, Fansipan tất bật đón du khách thập phương đến đỉnh thiêng để cầu mong năm mới an yên, hạnh phúc. Ở khu du lịch trên miền non cao, ai cũng hân hoan khi đứng giữa đất trời và thiên nhiên kỳ vĩ, ngắm non sông gấm vóc đẹp như tranh, check-in giữa “nóc nhà Đông Dương” hay ngắm mèo Kim Mão - Bạch Mão mang phong cách Tây Bắc.

Lên Fansipan mùa xuân, du khách được tận hưởng sắc hoa rợp ngời, từ đào rừng đến anh đào Nhật Bản, từ hoa cải vàng rực đến hoa cúc, hoa hồng. Thiên nhiên với bao loài hoa đẹp nhất, dường như đang hội ở Sun World Fansipan Legend.

“Lần đầu đón xuân tại đỉnh thiêng Fansipan, tôi dành thời gian cầu an đầu năm tại quần thể Kim Sơn Bảo Thắng Tự, đại tượng Phật A Di Đà, ôn lại tuổi thơ với trò chơi dân gian, làm bánh dày tại khu vực chợ quê. Fansipan đẹp kỳ vĩ, nhiều trải nghiệm, xứng đáng trở thành điểm đến du xuân đầu năm”, chị Minh Anh - du khách từ Hải Phòng - chia sẻ.

Chuỗi lễ hội đón năm mới tại Sun World Fansipan Legend tiếp nối với lễ hội Khèn hoa diễn ra từ mùng 5 (26/1-5/2) và hội xuân Mở cổng trời Fansipan từ mùng 6 Tết đến tháng 2 Âm lịch, hứa hẹn mùa xuân rộn ràng và ngập tràn niềm vui ở nơi đỉnh thiêng.

Sun World Ha Long rộn ràng sắc hoa rực rỡ.

Thiên đường của những trò chơi hấp dẫn - Sun World Ha Long - đang đón những vị khách xông đất đầu năm. Trong không khí rộn ràng của đất trời, bao trùm khắp Sun World Ha Long là màu sắc rực rỡ của tiểu cảnh, bông hoa khổng lồ ở vườn Nhật, sắc vàng tươi đầy sức sống của những đóa hướng dương hay tiếng cười rộn vang tại công viên Rồng với các trò chơi thú vị. Ngồi trên cáp treo Nữ hoàng và ngắm trọn sắc xuân của vịnh di sản cũng là trải nghiệm đầu năm đáng nhớ với không ít du khách.

Sun World Ba Na Hills là điểm đến vui chơi đầu năm của nhiều du khách.

Tại miền Trung, Sun World Ba Na Hills là một trong những điểm đến “bận rộn” và nhiều trải nghiệm thú vị bậc nhất dịp Tết.

Những ngày này, tại đỉnh núi Chúa, đào chuông, tulip và hồng rosa đang nở rộ. Điểm nhấn mới của mùa Tết năm nay là show diễn chủ đề Vũ hội Nhật Nguyệt tại quảng trường Nhật thực; biểu diễn đi cà kheo, trống malambo, xin chữ đầu năm giữa làng Pháp… Chuỗi trải nghiệm mới khiến nhiều du khách thích thú. Khách sạn Mercure Danang French Village Bana Hills tại làng Pháp đang hoạt động hết công suất để tiếp đón các đoàn khách đến trải nghiệm Tết Bà Nà.

Công viên Châu Á với loạt trò chơi hấp dẫn, thú vị.

Điểm đến sôi động không kém tại Đà thành là Công viên Châu Á. Du khách đến đây được hòa mình vào không khí lễ hội; trải nghiệm hơn 20 trò chơi hay thưởng thức bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn từ acoustic tới EDM… Ngoài ra, các màn trình diễn lân sư rồng Long phụng sum vầy, diễu hành Lân Trống Hội được biểu diễn trong ngày mùng 2,3 Tết. Tiếp đến là chuỗi lễ hội kéo dài liên tục với Ngày hội châu Á vào mùng 4 hay Ngày hội cổ phục các nước châu Á ngày mùng 5 Tết.

Như thường niên, núi Bà Đen vẫn là điểm đến tâm linh được ưa chuộng hàng đầu miền Nam. Hàng nghìn du khách từ khắp ba miền nô nức đổ về Núi Bà hành hương, cầu cho một năm an khang thịnh vượng.

Quần thể Sun World Ba Den Mountain với tiểu cảnh trang trí Gia đình ong đến hơn 30 loài hoa, 100.000 bông tulip và nhiều công trình mới như Cụm Cột Kinh Bát Nhã hay hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại với 3.500 ngọn đèn thắp sáng quần thể công trình Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn về đêm… khiến nhiều du khách không khỏi thích thú.

Đặc biệt, Hội Xuân Núi Bà 2023 được khai mạc từ mùng 4 Tết với các chương trình nghệ thuật đặc sắc, cùng màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ hứa hẹn đưa Tây Ninh trở thành tâm điểm du xuân Tết này.

Không khí đón xuân tại đảo ngọc rất sôi động.

Tết là mùa đẹp nhất trong năm của Phú Quốc. Do đó, không ngạc nhiên khi những ngày đầu năm mới, không khí đón xuân tại đảo ngọc rất sôi động.

Tại Thị trấn Hoàng Hôn, nhiều gia đình lần đầu ghé thăm không khỏi bất ngờ trước những góc phố Địa Trung Hải đầy sắc màu. Bữa tiệc nghệ thuật Kiss The Stars - show diễn đa phương tiện với vô số công nghệ hiện đại và màn pháo hoa đặc biệt cuối show trong các ngày mùng 2, 3, 4 Tết khiến du khách hứng thú.

“Choáng ngợp là điều mà tôi cảm nhận được khi xem show diễn này. Thật tự hào khi Việt Nam có những show diễn công nghệ đỉnh cao đến thế”, anh Hoàng Minh - du khách đến từ TP.HCM - hào hứng chia sẻ.

Phú Quốc là điểm đến du xuân được ưa chuộng Tết 2023.

Đến Phú Quốc, bạn không thể bỏ lỡ trải nghiệm tại “đảo thiên đường” Hòn Thơm. Tại đây, du khách được tận hưởng tuyến cáp treo vượt biển, ngắm nhìn cảnh quan kỳ vĩ của biển đảo và rừng già, cùng những làng chài thơ mộng bên biển, hàng loạt trò chơi “vui quên lối về” tại công viên nước Aquatopia và làng Exotica ở Sun World Phu Quoc.

Mùa lễ hội đón xuân mới khắp ba miền chỉ vừa bắt đầu. Và chuyến đi đầu năm - dù là Sa Pa, Hạ Long, Đà Nẵng, Tây Ninh hay Phú Quốc… - đều mang đến những trải nghiệm đong đầy niềm vui và hứng khởi để bạn bắt đầu năm mới thật rộn ràng.