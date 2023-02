Người dân có được quay phim, chụp hình khi CSGT kiểm tra hành chính?

Theo quy định, người dân được ghi âm, ghi hình khi làm việc với công an. Hoạt động giám sát phải không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của công an.

Khi làm việc với công an, người dân có quyền giám sát bằng cách ghi âm, ghi hình không? Nếu có, người dân cần lưu ý những gì?

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Hà Nội. Ảnh minh hoạ: Hồng Quang.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa

Điều 10 Thông tư 67/2019/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhân dân có thể giám sát lực lượng công an trong việc thi hành các quy định của pháp luật trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chấp hành quy định của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ. Việc giám sát phải thực hiện khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật, không được làm cản trở, ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ.

Điều 11 Thông tư này quy định việc giám sát có thể thông qua các thông tin công khai của công an và phản hồi qua phương tiện thông tin đại chúng; các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; qua tiếp xúc, làm việc trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ; qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hay thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp.

Đối với trường hợp ghi âm, ghi hình, khoản 5 Điều này cho phép người dân được phép ghi âm, ghi hình nhưng phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ đang thực thi nhiệm vụ; nằm ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông) và tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Khoản 2, Điều 4 Thông tư này quy định khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nơi được giới hạn bằng cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng để cán bộ, chiến sỹ thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh, trật tự. Dây căng là dây có nền màu đỏ, chiều rộng 5-10 cm; trên dây có in dòng chữ “Khu vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” màu vàng. Khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Từ các quy định trên, có thể thấy người dân được phép ghi âm, ghi hình khi làm việc với công an. Tuy nhiên, việc giám sát không được làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của họ, phải thực hiện bên ngoài khu vực cho phép và phải tuân thủ các quy định của pháp luật.