Người dân các nước làm gì vào ngày mùng 1 Tết

Malaysia là một quốc gia đa sắc tộc, trong đó có một cộng đồng lớn người gốc Hoa. Do vậy, cộng đồng người Hoa tại Malaysia đón Tết Âm lịch với nhiều hoạt động náo nhiệt như trang trí màu đỏ để cầu chúc an vui, phúc lộc; biểu diễn múa lân sư rồng và trao lì xì may mắn. Ảnh: Dreamstime.