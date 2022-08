Người dân bức xúc vì du khách được tắm trong hồ thiêng

Người dân địa phương bày tỏ sự tức giận trước thông tin công ty du lịch ở Te Puia (Rotorua, New Zealand) cho phép khách bơi lội trong hồ nước nóng linh thiêng.

Làn sóng phẫn nộ bùng lên sau khi một bức ảnh chụp hướng dẫn viên và hai du khách tự do bơi lội ở The Blueys được đăng tải trên mạng xã hội.

Chanz Mikaere, một phụ nữ địa phương, bày tỏ trên mạng xã hội: "Kaua e tautau ō koutou raho io mātou wa" (Đừng để mắt đến vùng đất của chúng tôi). Người này cho rằng các công ty du lịch đã thiếu tôn trọng và xâm phạm văn hóa của vùng đất để mang đến trải nghiệm mới cho du khách.

Việc chia sẻ hình ảnh du khách bơi lội dễ gây hiểu lầm và kéo thêm nhiều người tò mò đến đây.

Đối với người Tuhourangi-Ngāti Wahiao địa phương, hồ The Blueys là nơi linh thiêng, được trân trọng qua nhiều thế hệ. Bên cạnh tín ngưỡng, người dân cho biết mọi hoạt động bơi lội đều bị cấm để đảm bảo an toàn do hồ nằm gần mạch nước phun Pōhutu và các lò sưởi.

Người dân địa phương cho rằng The Blueys không phải bể bơi mà là kho báu được truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh: Waimanea Nuri.

Ông Eraia Kiel, Tổng giám đốc Te Puia, thừa nhận họ đã đưa khách du lịch đến The Blueys và cho phép bơi trong hồ.

"Khi đóng cửa biên giới do dịch Covid-19, chúng tôi cố gắng tạo ra những trải nghiệm mới mẻ thu hút khách trong nước. Tuy nhiên, khi du khách quốc tế trở lại và nhu cầu trải nghiệm tại Te Puia tăng lên, chúng tôi đã không đưa khách đến The Blueys nữa vì khu vực này mang tính chất nhạy cảm", đại diện công ty viết trong bài đăng gần nhất trên mạng xã hội.