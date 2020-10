Người dân bỏ chặn lối vào bãi rác Nam Sơn

Sau 3 ngày vận động, tuyên truyền, người dân đã bỏ chặn lối vào của Khu xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Ông Phạm Văn Đức, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), cho biết cả 2 lối vào của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) đã được mở trở lại sau khi người dân dỡ lều, lán bỏ chặn xe chở rác.

Ông Đức cho hay hoạt động tiếp nhận rác diễn ra bình thường. Các xe vận chuyển của công ty đang khẩn trương chuyển lượng rác bị ùn ứ ở các quận về bãi này để xử lý. Tuy nhiên, do lượng rác bị ùn ứ tương đối lớn, nên URENCO sẽ mất 1-2 ngày để vận chuyển toàn bộ khối lượng.

Trước đó, tối 23/10, hàng chục người dân ở các xã Nam Sơn, Hồng Kỳ căng lều, bạt ngăn cản xe chở rác di chuyển vào 2 cổng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Đây là lần thứ 2 trong năm nay và là lần thứ 15 trong những năm qua lối vào bãi rác Nam Sơn bị chặn.

Người dân dựng lán, chặn không cho xe chở rác vào bãi Nam Sơn. Ảnh: VOV.

Giống như những lần trước, người dân bức xúc về tình trạng ô nhiễm, nhất là ảnh hưởng của mùi hôi thối đến sinh hoạt và sức khỏe. Các hộ dân ở đây cũng cho rằng chính sách giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng; việc hỗ trợ bảo hiểm y tế, cung cấp nước sạch chưa được giải quyết.

Chiều 25/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ triệu tập cuộc họp để giải quyết vấn đề nhức nhối ở bãi rác Nam Sơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng người dân Sóc Sơn đã phải chịu nhiều thiệt thòi để phục vụ việc thu gom rác, giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường cho cả thành phố.

Ông cho rằng những kiến nghị của người dân chưa được giải quyết kịp thời, hiệu quả. Thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chưa làm tròn trách nhiệm với người dân. Việc này khiến cuộc sống người dân ngày càng khó khăn.

Ông Huệ yêu cầu UBND Hà Nội thành lập tổ công tác liên ngành khẩn trương rà soát, xem xét thực hiện các chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng phương án, lộ trình tăng tỷ lệ cấp nước sạch cho người dân huyện Sóc Sơn bảo đảm công khai, minh bạch.

Chủ đầu tư dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn sớm hoàn thành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kịp thời đưa dự án vào vận hành, khai thác. Công an thành phố phân loại đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lôi kéo, kích động, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hành vi trục lợi cơ chế, chính sách; có biện pháp răn đe, xử lý các trường hợp vi phạm.