Người dân Biên Hòa hào hứng với phòng tập gym mở 24/7

Từ nền tảng hơn 2.500 hội viên đăng ký tại mỗi chi nhánh, The New Gym tiếp tục mở rộng đến Biên Hòa và được đông đảo người tiêu dùng đón nhận.

Là hệ thống phòng gym mở cửa 24/7, giá rẻ, không ràng buộc bất kỳ hợp đồng dài hạn nào với khách hàng, The New Gym nhanh chóng chiếm được cảm tình của cư dân Biên Hòa với 100 lượt đăng ký trong ngày mở bán đầu tiên trước khai trương. Chi nhánh The New Gym Biên Hòa nằm tại 316 Nguyễn Ái Quốc, Biên Hòa, Đồng Nai.

The New Gym mở cửa 24/7 phục vụ người tiêu dùng.

Tập gym thỏa sức 24/7 mà không cần nhìn đồng hồ, check-in thuận tiện chỉ mất 5 giây qua ứng dụng điện thoại, thanh toán linh hoạt với chi phí hợp lý theo tháng và không ràng buộc bất kỳ hợp đồng nào là những trải nghiệm chỉ có tại The New Gym.

Anh Minh, một tài xế Grab, chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi thấy ở Biên Hòa có phòng gym mở cửa 24/7 như vậy, giá lại rẻ. Sáng sớm, tôi có thể qua đây tập thể dục rồi bắt đầu công việc, rất thuận tiện".

Chị Nguyệt, hiện làm nội trợ, cũng đánh giá cao sự tiện lợi của hệ thống này: "Phòng gym ứng dụng công nghệ hiện đại, cho phép khách ra vào tập luyện cả ngày mà không đóng cửa. Giá ở đây rẻ, miễn phí tập yoga và các môn khác nữa. Tôi sẽ rủ hội chị em qua đây đăng ký để tập cùng".

Mỗi phòng tập được trang trí một màu sắc riêng, tạo cảm hứng cho người tập.

Tại The New Gym, hội viên có thể tìm thấy mọi thiết bị tập luyện phù hợp với nhu cầu bản thân, từ máy cố định, máy tập cơ, máy tập cardio đến các loại tập tự do, hạng nặng.

Tất cả trang thiết bị tại phòng tập đều có chất lượng cao, vận hành êm mượt và dễ dàng điều chỉnh. Việc lựa chọn dòng máy phù hợp với nhu cầu sẽ giúp người tập nhanh chóng đạt được mục tiêu mong muốn.

The New Gym Biên Hòa có không gian tập luyện hơn 2.500m2, hơn 200 thiết bị tập luyện chất lượng cùng hệ thống điều hoà, Wi-Fi, nước uống và bãi gửi xe miễn phí.

CEO The New Gym khẳng định sự quan tâm đến sức khỏe và thói quen tập luyện để bảo vệ sức khoẻ đã tạo động lực lớn để The New Gym nỗ lực lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người.

"Sức khỏe là điều quan trọng nhất, và The New Gym được thành lập với mong muốn cùng bạn bảo vệ tài sản quý giá này của mình" - ông chia sẻ.

Hiện tại, The New Gym có 200 ưu đãi gói tập đặc biệt dành riêng khách hàng đăng ký tại chi nhánh The New Gym Biên Hòa từ 21/4. Trong đó, gói 1 tháng có giá 199.000 đồng, gói 6 tháng giá 1,4 triệu đồng và gói 12 tháng giá 2,4 triệu đồng. Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết số lượng đăng ký.