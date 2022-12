Người dân Argentina được nghỉ một ngày để ăn mừng chức vô địch

Thông tin này được Clarin xác nhận. Do lịch đưa ra gấp rút nên các ngân hàng vẫn sẽ làm việc cho đến 12h trưa ngày 20/12 (giờ Buenos Aires).

Đến 9h30 sáng nay (giờ Hà Nội), máy bay chở thầy trò HLV Lionel Scaloni đã bay qua Rio de Janeiro và dự kiến hạ cánh xuống Argentina lúc 12h30 (giờ Hà Nội).

Sau khi hạ cánh, Messi cùng đồng đội sẽ nghỉ ngơi trong quãng thời gian ngắn tại khu phức hợp của Liên đoàn Bóng đá Argentina, trước khi bước vào lễ ăn mừng ngôi vương thế giới vào đêm nay (20/12, giờ Hà Nội).

Tuyển Argentina sẽ khởi đầu bằng lễ rước cúp trên xe buýt qua một số con đường tại Buenos Aires. Vào hôm 18/12, đã có hơn 1 triệu người có mặt tại quảng trường Obelisk để ăn mừng chiến thắng của "Albicelestes" trước tuyển Pháp ở chung kết.

"Đã bao nhiêu lần tôi mơ về chức vô địch World Cup, đã bao lần thất bại nhưng tôi vẫn không gục ngã. Chiến thắng hôm nay thật khó tin. Cảm ơn gia đình, người hâm mộ và những ai tin tưởng tuyển Argentina", Lionel Messi gửi tâm thư trên trang cá nhân.

"Một lần nữa, người Argentina lại chứng minh rằng chỉ cần sát cánh và đoàn kết cùng nhau, chúng tôi có thể chinh phục mọi đỉnh cao. Thành công hôm nay là của cả tập thể, nó vượt lên trên mọi cá nhân. Sức mạnh được tạo ra bởi toàn thể người dân Argentina, những người có chung một giấc mơ. Chúng ta đã làm được. Tiến lên, Argentina. Tôi không thể chờ lâu hơn để trở lại quê hương", siêu sao sinh năm 1987 nhấn mạnh.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019