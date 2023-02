Người đại diện của Neymar liên hệ với 5 CLB Premier League

Theo 90 Min, người đại diện của Neymar đã liên hệ MU, Man City, Chelsea, Liverpool, Newcastle nhằm thực hiện vụ chuyển nhượng. Ngôi sao người Brazil muốn thử thách bản thân tại giải đấu số 1 nước Anh, sau nhiều năm chinh chiến ở Tây Ban Nha và Pháp.

Hợp đồng của Neymar tại PSG còn hạn đến hè 2025. "Gã nhà giàu" của bóng đá Pháp sẵn sàng bán tiền đạo 31 tuổi nếu được giá.

Những ngày qua, truyền thông Anh lần lượt đưa tin Chelsea là ứng cử viên nặng ký để chiêu mộ Neymar. Ông chủ Chelsea, Todd Boehly ,đã có cuộc gặp với người đồng cấp ở PSG là Nasser Al-Khelaifi. Tương lai của Neymar được cho là vấn đề nóng hổi khi Boehly nói chuyện với Al-Khelaifi.

Mối quan hệ giữa Neymar và PSG dần xấu đi. Cựu sao Barca khiến CĐV PSG phẫn nộ, khi đi chơi poker sau trận thua Bayern 0-1 vòng 1/8 Champions League.

Kylian Mbappe đăng bài ẩn ý lên mạng xã hội với nội dung kêu gọi đồng đội giữ sức khỏe để hướng đến trận tiếp theo của PSG. Đây được cho là ám chỉ Mbappe hướng đến Neymar. Mối quan hệ giữa Neymar và Mbappe xấu dần từ đầu mùa này và đây là một trong những nguyên nhân khiến sao Brazil chán ngấy cảnh khoác áo PSG.

Neymar đã chơi 28 trận ở mùa 2022/23, ghi 17 bàn và có 18 kiến tạo. Tuyển thủ Brazil nằm trong nhóm cầu thủ ghi dấu giày nhiều nhất vào bàn thắng ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Dù vậy, đến giai đoạn quan trọng nhất của PSG, Neymar không thể hiện phong độ xuất sắc.

PSG lâm vào khủng hoảng sau trận thua Bayern. Trước đó, họ bị Marseille loại khỏi Cúp quốc gia Pháp và thua muối mặt Monaco. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 dồn toàn lực cho Champions League, song đang gặp bất lợi để vượt qua Bayern.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.